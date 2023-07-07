Rüzgarlı Silverstone, Ferrari'ye aradığı cevapları verebilir

İtalyan ekip bu sezon boyunca, özellikle de sürücülerin aracın yol tutuşunun tahmin edilebilir olmaması nedeniyle güven eksikliği yaşadığı yarışlarda SF-23'ün tutarlı olmamasıyla sıkıntı yaşadı.

İspanya Grand Prix'sinden bu yana araca yapılan güncellemeler önemli ölçüde iyileşmeye yardımcı oldu ve hem Sainz hem de Charles Leclerc, geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'da yapılan yarıştan sonra yeni güncellemelerle moral buldular.

Ancak Sainz şu ana kadar sorunun ne kadarının çözüldüğü konusunda hâlâ temkinli davranıyor ve Britanya Grand Prix'si hafta sonunun daha net bir tablo ortaya koyma konusunda oldukça yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'un otomobil tutarlılığı konusunda köşeyi dönüldüğünü hissedip hissetmediği sorusuna Sainz, "Bilmiyoruz. Bence bunu değerlendirmek için Silverstone gibi daha açık ve rüzgarlı bir piste ihtiyacımız var."

"Normalde Miami ve Bakü gibi rüzgarlı koşullarda ve bazen yarışta daha çok zorlanıyorduk. Bu yüzden ilerlememizi ve güncelleme paketimizi değerlendirmek için daha fazla örneğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

"Size söyleyebileceğim şey, aracın Avusturya'da hem tek turda hem de yarışta daha iyi hissettiği. Ancak geçen yıl da Avusturya'da çok hızlıydık. Bu yüzden hâlâ temkinli davranıyorum ve analiz etmek için daha fazla piste gitmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Ancak takımın gösterdiği tepkiden ve son zamanlarda yaptığımız iyileştirmelerden gurur duyuyorum." şeklinde cevap verdi.

Leclerc, Silverstone'un Ferrari için son araç değişikliklerinin ihtiyaç duyulanı sağlayıp sağlamadığını anlamasına yardımcı olması açısından değerli olacağını kabul etti.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, "Bence Barselona'dan bu yana hislerimiz doğru yönde ilerliyor. Barselona'dan bu yana başka hiçbir pistte bunu kanıtlayamadık ama Avusturya'da hislerimiz iyiydi ve hızımız sezonun ilk bölümüne göre biraz daha iyiydi. Yani bu iyi bir şey."

"Bence bu ileriye doğru bazı adımlar atıldığını gösteriyor. Ancak kendimizi fazla kaptırmamalıyız. Red Bull hâlâ çok önde. Ve bence bu hafta sonu bu pist, bizim zayıflıklarımızı biraz daha ortaya çıkaracak."

"Yani Avusturya'da gördüğümüzden biraz daha fazla zorlanabiliriz. Ancak hislerimizin ve hızımızın bir adım daha iyi olduğu açık." dedi.

Barselona atağı

Sainz, İspanya GP'sinden bu yana Ferrari'nin en azından gelişimini hangi yöne odaklaması gerektiği konusunda daha iyi bir fikre sahip olduğunu söylüyor.

Sainz, "[İspanya GP'sinde] yarış hafta sonunda araçta birkaç şey test ettim ve bu da zayıf yönümüzün nerede olduğunu ve bunu nasıl değerlendirebileceğimizi biraz daha iyi anlamamı sağladı."

"Bu bize hangi alanda gelişmemiz gerektiği konusunda oldukça net bir yön verdi ve sanırım şimdi bunun karşılığını alıyoruz. Doğru yolda olduğumuzdan oldukça eminim.

"Köşeyi döndük mü? Buna inanmak istiyorum. Ancak dediğim gibi, birkaç örneğe daha ihtiyacımız var ve belki de bu koşullarda biraz daha zorlanacağımız anlamına gelse bile, değerlendirmek için rüzgarlı bir hafta sonuna ihtiyacımız var." dedi.

Yardımcı editör: Matt Kew