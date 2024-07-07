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Formula 1 Britanya GP

Rüzgarı arkasına alan Mercedes: "Doğru yolu bulduk, yeni güncellemeler yolda"

Mercedes patronu Toto Wolff, takımın gelişim açısından doğru yolu bulduğunu ve yeni güncellemelerin yakında piste geleceğini söyledi.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff da tıpkı pilotları gibi Silverstone'daki sıralama turlarında bu kadar başarılı bir performans sergilemeyi beklemiyordu.

Ancak bu, bu yıl seçilen araç gelişim yönünün doğru olduğunun bir başka kanıtı oldu.

Wolff şöyle diyor: "George Russell Avusturya Grand Prix'sini kazandı ve şimdi Silverstone'da ilk çizgiyi aldık."

"Kulağa inanılmaz derecede harika geliyor! Sadece birkaç ay önce bunu kim düşünebilirdi ki?"

"Sıralama turlarından önce kendimize pek güvenmiyorduk; belki de iyi olmaya başladığımız için kendimize daha yüksek hedefler koyduğumuz için böyle düşündük... Yarınki yarışla ilgili beklentilerimiz için de aynı şeyi söyleyebilirim."

Sonucu neye bağladığı sorusuna Wolff, "Sanırım hava da iyi olmamıza yardımcı oldu. Bu gerçek İngiliz havası ve şimdi bunu yazın geri kalan yarışlarında yanımızda götürmek istiyoruz!"

"Nihayetinde çok memnunum çünkü hızımız sayesinde adil şekilde pole pozisyonunu aldık ama yine de çok erken heyecanlanmamalıyız."

"Fakat mutluyum çünkü önceki iki yılda temel sorunumuz gelişim konusunda doğru yönü bulamamaktı; istikrarsızdık, daha başarılı ve daha başarısız hafta sonlarımız oldu."

"Şimdi ise Imola'daki yarıştan önce nihayet bu yönü bulduk: o hafta sonu araç tam olarak beklediğimiz gibi çalıştı. Ondan sonra her yarışa yeni güncellemeler getirdik, W15'in davranışını analiz ettik ve bu süreci devam ettireceğiz."

"Budapeşte ve Spa için hazırladığımız bir sonraki güncellemelerle ilgili yüksek beklentiler var."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, celebrate in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, celebrate in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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