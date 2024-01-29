Rüzgar tünelindeki "kısıtlı süre" Red Bull'u endişelendiriyor

Red Bull, bütçe sınırını aştığı için 2023'te rüzgar tünelinde daha az zamana sahipti ve şampiyonayı lider tamamladıkları da göz önüne alındığında, herkesten çok daha dezavantajlı bir konumda bulunuyorlardı.

Bundan ötürü 2023 aracının gelişimini erkenden sonlandıran ve kaynaklarını 2024'e aktaran Red Bull, cezanın etkilerini yeni araçta görebilir.

Horner, cezanın sadece 2024 değil, sonrası üzerinde de etkili olabileceğini düşünüyor ve takımı "dikkatli olmaya" çağırıyor.

Horner, Formula1.com'a yaptığı açıklamada, "Rüzgar tünelindeki zaman eksikliğinden ötürü -yeni araca erken odaklanmamıza rağmen- çalışmak için için birçok rakibimizden daha az zamanımız oldu."

"Bu nedenle, RB19'un pek çok noktasını geliştirmeye çalışacak olan RB20 için -elimizdeki bu zamanı- nerede kullanmamız gerektiği konusunda çok tutumlu ve seçici olmak zorunda kaldık."

"RB20 bir devrim değil, evrim olacak."

"Bence aracın her alanını yeniden keşfettik ve rehavete kapılmayı göze alamazdık."

"Bu araç bir konseptin evrim geçirmiş hali." dedi.