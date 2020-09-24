Rusya'da pilot hakem Salo olacak

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk dokuz yarışta altı farklı isim üçüncü hakemlik görevini yaptılar.

Vitantonio Liuzzi bu görevi Avusturya ve 70. Yıl Dönümü GP'de üstlenirken, Steiermark, Britanya ve İspanya'da Emanuele Pirro üstlendi. Macaristan'da ise Derek Warwick görev yaptı.

Belçika'da yarış hakem Johnny Herbert olurken, İtalya GP'de Le Mans efsanesi Tom Kristensen bu görevi üstlenmişti.

Son olarak Mugello'da yapılan Toskana GP'de ise Mika Salo bu görevi üstlenmişti. Salo, Mugello'dan sonra Sochi'de de yine bu görevi üstlenecek.

Salo'ya ek olarak Gerd Ennser ve Andre Mallallio, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.

Bu yıl bu görevi üstlenenler: