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Formula 1 / Son dakika

Rusya'da pilot hakem Salo olacak

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Rusya'da pilot hakem Salo olacak
Ekleyen:
, Editör

FIA, bu hafta sonu yaşanan olayları inceleyecek yarış hakemin Mika Salo olacağını açıkladı.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk dokuz yarışta altı farklı isim üçüncü hakemlik görevini yaptılar.

Vitantonio Liuzzi bu görevi Avusturya ve 70. Yıl Dönümü GP'de üstlenirken, Steiermark, Britanya ve İspanya'da Emanuele Pirro üstlendi. Macaristan'da ise Derek Warwick görev yaptı.

Belçika'da yarış hakem Johnny Herbert olurken, İtalya GP'de Le Mans efsanesi Tom Kristensen bu görevi üstlenmişti.

Son olarak Mugello'da yapılan Toskana GP'de ise Mika Salo bu görevi üstlenmişti. Salo, Mugello'dan sonra Sochi'de de yine bu görevi üstlenecek.

Salo'ya ek olarak Gerd Ennser ve Andre Mallallio, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.

Bu yıl bu görevi üstlenenler:

Yarış Yarış hakem
Austria Avusturya GP Italy Vitantino Liuzzi
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP Italy Vitantino Liuzzi
Spain İspanya GP Italy Emanuele Pirro
Belgium Belçika GP United Kingdom Johnny Herbert
Italy İtalya GP Denmark Tom Kristensen
Italy Toskana GP Finland Mika Salo
Russian Federation Rusya GP Finland Mika Salo
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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