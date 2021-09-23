Rusya'da pilot hakem Bernoldi olacak
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Rusya Grand Prix'sinde pilot hakemlik görevini eski Formula 1 pilotu Enrique Bernoldi üstlenecek.
Bir haftalık aradan sonra Formula 1, bu hafta sonu yapılacak Rusya GP ile birlikte dönüyor ve yarışla ilgili ilk detaylar açıklanmaya başladı.
Bu hafta sonu pilot hakemlik görevini, bu yıl daha önce Azerbaycan GP'de aynı görevi üstlenen Enrique Bernoldi üstlenecek. Brezilyalı pilot, daha önce Arrows takımı ile Formula 1'de yarışmıştı.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
Öte yandan FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta yine iki DRS bölgesi olacağını duyurdu.
İlk DRS algılama noktası 18. virajdan 72 metre sonra, aktivasyon noktası ise ilk virajdan 95 metre önce olacak.
İkinci DRS algılama noktası, 10. virajdan 72 metre önce, aktivasyon noktası ise 10. virajdan 70 metre sonra olacak.
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