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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Rusya'da pilot hakem Bernoldi olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Rusya Grand Prix'sinde pilot hakemlik görevini eski Formula 1 pilotu Enrique Bernoldi üstlenecek.

Rusya'da pilot hakem Bernoldi olacak

Bir haftalık aradan sonra Formula 1, bu hafta sonu yapılacak Rusya GP ile birlikte dönüyor ve yarışla ilgili ilk detaylar açıklanmaya başladı.

Bu hafta sonu pilot hakemlik görevini, bu yıl daha önce Azerbaycan GP'de aynı görevi üstlenen Enrique Bernoldi üstlenecek. Brezilyalı pilot, daha önce Arrows takımı ile Formula 1'de yarışmıştı.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Austria Avusturya GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP Italy Vitantonio Liuzzi
Belgium Belçika GP United Kingdom Derek Warwick
Netherlands Hollanda GP United States Danny Sullivan
Italy İtalya GP Italy Vitantonio Liuzzi
Russian Federation Rusya GP* Brazil Enrique Bernoldi

Öte yandan FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta yine iki DRS bölgesi olacağını duyurdu.

İlk DRS algılama noktası 18. virajdan 72 metre sonra, aktivasyon noktası ise ilk virajdan 95 metre önce olacak.

İkinci DRS algılama noktası, 10. virajdan 72 metre önce, aktivasyon noktası ise 10. virajdan 70 metre sonra olacak.

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