Rusya'da pilot hakem Bernoldi olacak

Bir haftalık aradan sonra Formula 1, bu hafta sonu yapılacak Rusya GP ile birlikte dönüyor ve yarışla ilgili ilk detaylar açıklanmaya başladı.

Bu hafta sonu pilot hakemlik görevini, bu yıl daha önce Azerbaycan GP'de aynı görevi üstlenen Enrique Bernoldi üstlenecek. Brezilyalı pilot, daha önce Arrows takımı ile Formula 1'de yarışmıştı.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Portekiz GP Azerbaycan GP Enrique Bernoldi Fransa GP Yannick Dalmas Steiermark GP Avusturya GP Derek Warwick Emanuele Pirro Macaristan GP Vitantonio Liuzzi Belçika GP Derek Warwick Hollanda GP Danny Sullivan Danny Sullivan İtalya GP Vitantonio Liuzzi Rusya GP* Enrique Bernoldi Öte yandan FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta yine iki DRS bölgesi olacağını duyurdu. İlk DRS algılama noktası 18. virajdan 72 metre sonra, aktivasyon noktası ise ilk virajdan 95 metre önce olacak. İkinci DRS algılama noktası, 10. virajdan 72 metre önce, aktivasyon noktası ise 10. virajdan 70 metre sonra olacak.