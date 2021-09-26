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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Rusya'da günün pilotu Norris oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Rusya Grand Prix'sinde gösterdiği performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Rusya'da günün pilotu Norris oldu

McLaren pilotu Lando Norris, yarışa pole pozisyonundan başladı ve ilk turda Carlos Sainz'a geçilse de, sonrasında yerini geri aldı.

Bir noktada arkadakilerle farkı 12 saniyeye kadar çıkaran Norris, son bölümde Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın baskısı altına girdi.

İngiliz pilotun baskısına rağmen Norris, yerini koruyacak gibiydi, ancak bitime az bir süre kala yağmur başladı. Hamilton pite girerken, Norris girmedi ve bu şekilde devam etmeye çalıştı. Ancak bu, yanlış seçimdi ve yağmurun şiddeti daha da arttı. Norris, kuru zemin lastikleriyle pistin her bölümünde kaydı ve yavaş da olsa pite dönmeye çalıştı.

Çok fazla vakit kaybeden Norris, sonuç olarak damalı bayrağı yedinci sırada gördü ve podyuma dahi çıkamadı.

Yine de Norris,  günün yıldızlarından biriydi ve taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu
Bahrain Bahreyn  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
 İspanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 Monako   Sebastian Vettel (Aston Martin)
Azerbaijan Azerbaycan   Sebastian Vettel (Aston Martin)
France Fransa   Max Verstappen (Red Bull)
Austria Steiermark  Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Austria Avusturya   Lando Norris (McLaren)
 Britanya  Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Hungary Macaristan
  Fernando Alonso (Alpine)
 Hollanda
 Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy İtalya
 Daniel Ricciardo (McLaren)
 Rusya
  Lando Norris (McLaren)

2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilenler:

Sürücü Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 30
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 9
 Daniel Ricciardo 9
 Charles Leclerc 7
 Sergio Pérez 7
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Kimi Räikkönen 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Fernando Alonso 3
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
Denmark Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
Canada Lance Stroll 1
 George Russell 1
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