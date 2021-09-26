Rusya'da günün pilotu Norris oldu
McLaren pilotu Lando Norris, Rusya Grand Prix'sinde gösterdiği performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
McLaren pilotu Lando Norris, yarışa pole pozisyonundan başladı ve ilk turda Carlos Sainz'a geçilse de, sonrasında yerini geri aldı.
Bir noktada arkadakilerle farkı 12 saniyeye kadar çıkaran Norris, son bölümde Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın baskısı altına girdi.
İngiliz pilotun baskısına rağmen Norris, yerini koruyacak gibiydi, ancak bitime az bir süre kala yağmur başladı. Hamilton pite girerken, Norris girmedi ve bu şekilde devam etmeye çalıştı. Ancak bu, yanlış seçimdi ve yağmurun şiddeti daha da arttı. Norris, kuru zemin lastikleriyle pistin her bölümünde kaydı ve yavaş da olsa pite dönmeye çalıştı.
Çok fazla vakit kaybeden Norris, sonuç olarak damalı bayrağı yedinci sırada gördü ve podyuma dahi çıkamadı.
Yine de Norris, günün yıldızlarından biriydi ve taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün Pilotu
|Bahreyn
|Sergio Pérez (Red Bull)
|Emilia-Romagna
|Lando Norris (McLaren)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Red Bull)
|İspanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Monako
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Azerbaycan
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Fransa
|Max Verstappen (Red Bull)
|Steiermark
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Avusturya
|Lando Norris (McLaren)
|Britanya
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Macaristan
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|Hollanda
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Sergio Pérez (Red Bull)
|İtalya
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Daniel Ricciardo (McLaren)
|Rusya
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Lando Norris (McLaren)
2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilenler:
|Sürücü
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|30
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|9
|Daniel Ricciardo
|9
|Charles Leclerc
|7
|Sergio Pérez
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Kimi Räikkönen
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Fernando Alonso
|3
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1