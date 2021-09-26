Rusya'da günün pilotu Norris oldu

McLaren pilotu Lando Norris, yarışa pole pozisyonundan başladı ve ilk turda Carlos Sainz'a geçilse de, sonrasında yerini geri aldı.

Bir noktada arkadakilerle farkı 12 saniyeye kadar çıkaran Norris, son bölümde Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın baskısı altına girdi.

İngiliz pilotun baskısına rağmen Norris, yerini koruyacak gibiydi, ancak bitime az bir süre kala yağmur başladı. Hamilton pite girerken, Norris girmedi ve bu şekilde devam etmeye çalıştı. Ancak bu, yanlış seçimdi ve yağmurun şiddeti daha da arttı. Norris, kuru zemin lastikleriyle pistin her bölümünde kaydı ve yavaş da olsa pite dönmeye çalıştı.

Çok fazla vakit kaybeden Norris, sonuç olarak damalı bayrağı yedinci sırada gördü ve podyuma dahi çıkamadı.

Yine de Norris, günün yıldızlarından biriydi ve taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu Bahreyn Sergio Pérez (Red Bull) Emilia-Romagna Lando Norris (McLaren) Portekiz Sergio Pérez (Red Bull) İspanya Lewis Hamilton (Mercedes) Monako Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaycan Sebastian Vettel (Aston Martin) Fransa Max Verstappen (Red Bull) Steiermark Charles Leclerc (Ferrari) Avusturya Lando Norris (McLaren) Britanya Charles Leclerc (Ferrari) Macaristan Fernando Alonso (Alpine) Hollanda Sergio Pérez (Red Bull) Sergio Pérez (Red Bull) İtalya Daniel Ricciardo (McLaren) Daniel Ricciardo (McLaren) Rusya Lando Norris (McLaren) Lando Norris (McLaren)

2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilenler:

Sürücü Günün pilotu sayısı Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 9 Charles Leclerc 7 Sergio Pérez 7 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Kimi Räikkönen 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Fernando Alonso 3 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1