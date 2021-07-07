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Rusya Grand Prix'sinin, Igora Drive'da yapılması oy birliğiyle onaylandı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, 2023'ten itibaren ülkenin Grand Prix'sinin yer değiştirmesine oybirliğiyle onay verildiğini açıkladı.

Rusya Grand Prix'sinin, Igora Drive'da yapılması oy birliğiyle onaylandı

Formula 1, geçtiğimiz günlerde 2014'ten beri Sochi'de yapılan Rusya Grand Prix'sinin, St. Petersburg'un dışındaki Igora Drive'a taşınacağını açıklamıştı.

Aynı zamanda yarış organizatörlerinden, 2025'e kadar sürecek olan sözleşmesinin son üç yılında Grand Prix'nin iki pist arasında değişebileceği yönünde spekülasyonlar da vardı.

Chernyshenko, geçtiğimiz kasım ayında Formula 1'e ev sahipliği yapabilmek için FIA'dan resmi lisansını alan Igora Drive'ın, Rusya Grand Prix'sini ağırlayacak pist olduğunu belirtti.

Rus hükümetinde spor, kültür ve turizm konularını yöneten ve aynı zamanda F1 Grand Prix yerel komitesine başkanlık eden Chernyshenko, Rus haber ajansı TASS'a şu şekilde konuştu: ''2023 FIA F1 yarışlarını St. Petersburg'da gerçekleştirme planı tüm taraflar tarafından onaylandı.''

''F1 CEO'su Stefano Domenicali, yakın zamanda Rusya'ya yaptığı ziyaretinde Igora Drive'ın yarış gerçekleştirebilmek için mükemmel bir pist olduğunu belirtti. Şimdiki görevimiz, yeni Grand Prix'nin, Formula 1 yarış takviminde önemli bir yerde olabilmesini sağlamak.''

Chernyshenko aynı zamanda 2014 yılında Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapan Sochi için de planları olduğunu söyledi fakat bu planların ne olduğunu belirtmedi.

''Sochi'ye gelecek olursak, oradaki yarış pisti ve Olimpiyat Parkı, federal bölgenin bir parçası olarak geliştirilecek. Olimpiyat sonrası mirasın etkin kullanımını sağlamak önemli.''

Igora Drive, Rusya'daki FIA tarafından lisans almış üçüncü pist oldu ve bu pistlerden üçüncüsü ise 2014 yılında onayını alan Moscow Raceway.

Sochi gibi Igora Drive da Hermann Tilke tarafından tasarlanmış bir pist ve 4084 kilometrelik pistin inşasına 2016 yılında başlanmıştı.

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