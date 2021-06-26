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Formula 1 Haberler

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Igora Drive, Formula 1 ile prensip anlaşmasına varmasının ardından 2023 yılının ardından Rusya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

Formula 1, 2014 yılında Rusya'daki ilk F1 yarışını gerçekleştirmek için Sochi Autodrom ile anlaşmaya varmıştı. Ancak yakın gelecekte buradan ayrılmak istedikleri zaten bilinen bir şeydi.

St Petersburg'da bulunan Igora Drive Pisti, 2019'da açılmasının ardından geçen yıl Formula 1'e ev sahipliği yapmaları için gereken FIA Grade 1 lisansını aldı. Bu pist, toplamda 4.086 km uzunluğunda ve 15 virajdan oluşuyor.

Cumartesi günü yapılan bir duyuru ile pistin, Sochi'deki mevcut yarışı yöneten organizatörle Formula 1'e ev sahipliği yapmak için anlaşmaya vardığı duyuruldu.

F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, bu hafta başında pisti ziyaret etmişti ve şu açıklamayı yaptı: "2023'ten itibaren Formula 1 Rusya Grand Prix'sinin Igora Drive'da yapılacağını doğrulamaktan memnuniyet duyuyorum."

"Bu, Rusya'daki partnerlerimizle yaptığımız yoğun çalışmanın sonucu mümkün oldu. Açıkçası St Petersburg'dan çok etkilendim ve Igora Drive'daki Rusya Grand Prix'sinin harika bir yarış olacağına eminim."

Igora Drive'ın inşaat çalışmaları 2017'de başladı ve iki yıl sonra F1 pist tasarımcısı Hermann Tilke'nin çalışmalarıyla beraber tamamlandı.

Pist şu ana kadar ağırlıklı olarak Rusya'daki yerel serilere ev sahipliği yaptı ancak geçen yıl COVID-19 pandemisi olmasaydı, DTM, W Series ve Dünya Rallikros'a ev sahipliği yapacaktı.

Sochi, genel olarak F1 padokunun veya taraftarların büyük beğenisini toplayan bir pist olmadı ve burada yapılan yarışların hepsini Mercedes kazandı.

Bu yılki Rusya Grand Prix'si 26 Eylül'de yapılacak.

Igora Drive, uphill part with 13th and 14th corners

Igora Drive, uphill part with 13th and 14th corners
1/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive, 12th corner entry

Igora Drive, 12th corner entry
2/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive, 10th corner entry

Igora Drive, 10th corner entry
3/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive, downhill straight between 11th and 12th corners

Igora Drive, downhill straight between 11th and 12th corners
4/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive, 9th corner entry

Igora Drive, 9th corner entry
5/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive track view

Igora Drive track view
6/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive main straight

Igora Drive main straight
7/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive, 8th corner entry

Igora Drive, 8th corner entry
8/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive, 5th, 6th and 7th corners

Igora Drive, 5th, 6th and 7th corners
9/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive main straight

Igora Drive main straight
10/17

Fotoğraf: Igora Drive

'Autoclub' building at Igora Drive circuit

'Autoclub' building at Igora Drive circuit
11/17

Fotoğraf: Kirill Kachnov

Igora Drive, 4th corner entry

Igora Drive, 4th corner entry
12/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive, 3rd corner

Igora Drive, 3rd corner
13/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora Drive, 2nd corner entry

Igora Drive, 2nd corner entry
14/17

Fotoğraf: Igora Drive

Igora pisti

Igora pisti
15/17

Fotoğraf: DTM

Igora Pisti

Igora Pisti
16/17

Fotoğraf: Tilke GmbH

Igora Drive, 1st corner entry

Igora Drive, 1st corner entry
17/17

Fotoğraf: Igora Drive

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