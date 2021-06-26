Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

Formula 1, 2014 yılında Rusya'daki ilk F1 yarışını gerçekleştirmek için Sochi Autodrom ile anlaşmaya varmıştı. Ancak yakın gelecekte buradan ayrılmak istedikleri zaten bilinen bir şeydi.

St Petersburg'da bulunan Igora Drive Pisti, 2019'da açılmasının ardından geçen yıl Formula 1'e ev sahipliği yapmaları için gereken FIA Grade 1 lisansını aldı. Bu pist, toplamda 4.086 km uzunluğunda ve 15 virajdan oluşuyor.

Cumartesi günü yapılan bir duyuru ile pistin, Sochi'deki mevcut yarışı yöneten organizatörle Formula 1'e ev sahipliği yapmak için anlaşmaya vardığı duyuruldu.

F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, bu hafta başında pisti ziyaret etmişti ve şu açıklamayı yaptı: "2023'ten itibaren Formula 1 Rusya Grand Prix'sinin Igora Drive'da yapılacağını doğrulamaktan memnuniyet duyuyorum."

"Bu, Rusya'daki partnerlerimizle yaptığımız yoğun çalışmanın sonucu mümkün oldu. Açıkçası St Petersburg'dan çok etkilendim ve Igora Drive'daki Rusya Grand Prix'sinin harika bir yarış olacağına eminim."

Igora Drive'ın inşaat çalışmaları 2017'de başladı ve iki yıl sonra F1 pist tasarımcısı Hermann Tilke'nin çalışmalarıyla beraber tamamlandı.

Pist şu ana kadar ağırlıklı olarak Rusya'daki yerel serilere ev sahipliği yaptı ancak geçen yıl COVID-19 pandemisi olmasaydı, DTM, W Series ve Dünya Rallikros'a ev sahipliği yapacaktı.

Sochi, genel olarak F1 padokunun veya taraftarların büyük beğenisini toplayan bir pist olmadı ve burada yapılan yarışların hepsini Mercedes kazandı.

Bu yılki Rusya Grand Prix'si 26 Eylül'de yapılacak.

Igora Drive, uphill part with 13th and 14th corners 1 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive, 12th corner entry 2 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive, 10th corner entry 3 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive, downhill straight between 11th and 12th corners 4 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive, 9th corner entry 5 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive track view 6 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive main straight 7 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive, 8th corner entry 8 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive, 5th, 6th and 7th corners 9 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive main straight 10 / 17 Fotoğraf: Igora Drive 'Autoclub' building at Igora Drive circuit 11 / 17 Fotoğraf: Kirill Kachnov Igora Drive, 4th corner entry 12 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive, 3rd corner 13 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora Drive, 2nd corner entry 14 / 17 Fotoğraf: Igora Drive Igora pisti 15 / 17 Fotoğraf: DTM Igora Pisti 16 / 17 Fotoğraf: Tilke GmbH Igora Drive, 1st corner entry 17 / 17 Fotoğraf: Igora Drive