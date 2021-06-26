Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
Igora Drive, Formula 1 ile prensip anlaşmasına varmasının ardından 2023 yılının ardından Rusya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Formula 1, 2014 yılında Rusya'daki ilk F1 yarışını gerçekleştirmek için Sochi Autodrom ile anlaşmaya varmıştı. Ancak yakın gelecekte buradan ayrılmak istedikleri zaten bilinen bir şeydi.
St Petersburg'da bulunan Igora Drive Pisti, 2019'da açılmasının ardından geçen yıl Formula 1'e ev sahipliği yapmaları için gereken FIA Grade 1 lisansını aldı. Bu pist, toplamda 4.086 km uzunluğunda ve 15 virajdan oluşuyor.
Cumartesi günü yapılan bir duyuru ile pistin, Sochi'deki mevcut yarışı yöneten organizatörle Formula 1'e ev sahipliği yapmak için anlaşmaya vardığı duyuruldu.
F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, bu hafta başında pisti ziyaret etmişti ve şu açıklamayı yaptı: "2023'ten itibaren Formula 1 Rusya Grand Prix'sinin Igora Drive'da yapılacağını doğrulamaktan memnuniyet duyuyorum."
"Bu, Rusya'daki partnerlerimizle yaptığımız yoğun çalışmanın sonucu mümkün oldu. Açıkçası St Petersburg'dan çok etkilendim ve Igora Drive'daki Rusya Grand Prix'sinin harika bir yarış olacağına eminim."
Igora Drive'ın inşaat çalışmaları 2017'de başladı ve iki yıl sonra F1 pist tasarımcısı Hermann Tilke'nin çalışmalarıyla beraber tamamlandı.
Pist şu ana kadar ağırlıklı olarak Rusya'daki yerel serilere ev sahipliği yaptı ancak geçen yıl COVID-19 pandemisi olmasaydı, DTM, W Series ve Dünya Rallikros'a ev sahipliği yapacaktı.
Sochi, genel olarak F1 padokunun veya taraftarların büyük beğenisini toplayan bir pist olmadı ve burada yapılan yarışların hepsini Mercedes kazandı.
Bu yılki Rusya Grand Prix'si 26 Eylül'de yapılacak.
Igora Drive, uphill part with 13th and 14th corners
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive, 12th corner entry
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive, 10th corner entry
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive, downhill straight between 11th and 12th corners
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive, 9th corner entry
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive track view
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive main straight
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive, 8th corner entry
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive, 5th, 6th and 7th corners
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive main straight
Fotoğraf: Igora Drive
'Autoclub' building at Igora Drive circuit
Fotoğraf: Kirill Kachnov
Igora Drive, 4th corner entry
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive, 3rd corner
Fotoğraf: Igora Drive
Igora Drive, 2nd corner entry
Fotoğraf: Igora Drive
Igora pisti
Fotoğraf: DTM
Igora Pisti
Fotoğraf: Tilke GmbH
Igora Drive, 1st corner entry
Fotoğraf: Igora Drive