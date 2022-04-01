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Formula 1 Haberler

Rusya GP'nin yerini Katar almaya hazırlanıyor

NOS'un haberine göre bu yıl Rusya'nın Formula 1 takvimindeki yerini Katar alacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Rusya GP'nin yerini Katar almaya hazırlanıyor
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Formula 1, Eylül ayının sonunda Rusya GP'yi gerçekleştirmeyi planlıyordu fakat Ukrayna'ya saldırmalarının ardından yarış iptal edildi ve Rusya'nın F1'le olan kontratı tamamen feshedildi.

Son haftalarda Rusya'nın takvimdeki yeri için bir dizi aday ortaya atıldı. En öne çıkan seçenek  ise Katar gibi görünüyordu. Son günlerde padoktaki söylentiler de Katar'ın Rusya'nın yerini alacağı yönündeydi.

Katar normalde 2023 yılında Formula 1 takvimine girecekti çünkü 2022 yılında, yarışın yapılmasının planlandığı tarihlerde Dünya Kupası gerçekleştirilecekti. Fakat 25 Eylül tarihi, Katar'ın F1 yarışına ev sahipliği yapmasına engel görünmüyor.  Aksine ülkenin programına tam uyuyor.

NOS'un haberine göre bundan ötürü Formula 1, Eylül ayındaki boşluk için Katar'a gitme kararı aldı.

Bu, 23 yarışlık takvimin korunduğu anlamına gelirken, F1 o tarihlerde Katar, Singapur ve Japonya'dan oluşan üçlü bir yarış dizisine sahip olacak.

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