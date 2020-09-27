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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!

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Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!
Ekleyen:
, Editör

Rusya Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Max Verstappen, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Max Verstappen, Red Bull'un iyi olmasının beklenmediği Sochi'de güçlü bir performans ortaya koydu.

Hollandalı pilot, sıralama turlarında sürpriz bir ikincilik elde etmişti ve pazar günkü yarışta da Valtteri Bottas'a geçilse de, Lewis Hamilton'ın cezası sonrası ikinci oldu.

Bu performansın ardından iki yarış aradan sonra podyuma çıkan genç sürücü, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Verstappen bu yıl üçüncü kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya GP tailandia Alexander Albon
Austria Steiermark GP  Sergio Pérez
Hungary Macaristan GP  Max Verstappen
 Britanya GP  Lewis Hamilton
 70. Yıl Dönümü GP  Max Verstappen
 İspanya GP  Sebastian Vettel
Belgium Belçika GP  Pierre Gasly
Italy İtalya GP  Pierre Gasly
Italy Toskana GP  Daniel Ricciardo
 Rusya GP  Max Verstappen

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 27
 Sebastian Vettel 17
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 8
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Sergio Pérez 3
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Kevin Magnussen 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Editör Kemal Şengül

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