Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!

Max Verstappen, Red Bull'un iyi olmasının beklenmediği Sochi'de güçlü bir performans ortaya koydu.

Hollandalı pilot, sıralama turlarında sürpriz bir ikincilik elde etmişti ve pazar günkü yarışta da Valtteri Bottas'a geçilse de, Lewis Hamilton'ın cezası sonrası ikinci oldu.

Bu performansın ardından iki yarış aradan sonra podyuma çıkan genç sürücü, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Verstappen bu yıl üçüncü kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler: