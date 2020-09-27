Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!
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Rusya Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Max Verstappen, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Max Verstappen, Red Bull'un iyi olmasının beklenmediği Sochi'de güçlü bir performans ortaya koydu.
Hollandalı pilot, sıralama turlarında sürpriz bir ikincilik elde etmişti ve pazar günkü yarışta da Valtteri Bottas'a geçilse de, Lewis Hamilton'ın cezası sonrası ikinci oldu.
Bu performansın ardından iki yarış aradan sonra podyuma çıkan genç sürücü, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Verstappen bu yıl üçüncü kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya GP
|Alexander Albon
|Steiermark GP
|Sergio Pérez
|Macaristan GP
|Max Verstappen
|Britanya GP
|Lewis Hamilton
|70. Yıl Dönümü GP
|Max Verstappen
|İspanya GP
|Sebastian Vettel
|Belçika GP
|Pierre Gasly
|İtalya GP
|Pierre Gasly
|Toskana GP
|Daniel Ricciardo
|Rusya GP
|Max Verstappen
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|27
|Sebastian Vettel
|17
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Sergio Pérez
|3
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Kevin Magnussen
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Rusya GP
|Editör
|Kemal Şengül
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Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!
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