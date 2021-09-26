Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!

Formula 1'de, Türkiye Grand Prix'si öncesinde son yarış olan Rusya, yağmurlu geçen sıralama turlarının ardından pazar günkü yarışın başlangıcında herhangi bir yağmur yoktu.

Hava sıcaklığı 19 derece olurken, pist sıcaklığı 22 dereceydi ve FIA, yarış öncesinde %70'lik bir yağmur tahmininde bulundu.

Cumartesi günkü seans ıslak zeminde gerçekleştiği için, pilotlar pazar günkü yarışa istedikleri lastiklerle başlayabildiler.

Fernando Alonso, Sergio Perez, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc ve Max Verstappen sert, diğer pilotlar orta lastikle başlamayı seçtiler.

Sochi'de ilk frenleme noktasına kadarki bölüm oldukça uzun olduğu için, yarışa ikinci çizgiden başlayan isimlerin hava koridoruyla öne çıkabileceği düşünülüyordu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Carlos Sainz, Norris'in hava koridoruna girdi ve ikinci virajda Britanyalı sürücüyü geçerek liderliği aldı.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kötü startın Lance Stroll, Daniel Ricciardo ve Fernando Alonso'ya geçilerek yedinci sıraya geriledi.

Sonrasında hem Ricciardo hem de Hamilton, Alonso'yu geçerek birer sıra kazandılar.

Ön tarafta Sainz, Norris'e karşı yerini korurken, bu ikili Russell ile arayı yavaş yavaş açarak yedi saniyeye çıkardılar. Bu noktada sıralama Sainz, Norris, Russell, Ricciardo, Hamilton, Perez ve Alonso şeklindeydi.

Yarışın 12. turunda Aston Martin, güçlü bir startla dördüncü sıraya çıkan Stroll'ü pite aldı. Bundan bir tur sonra Norris, lastiklerinde sorun yaşamaya başlayan Sainz'ı geçmeyi başardı ve yarışın liderliğini aldı.

Williams, yarışın 14. turunda düzlüklerdeki avantajı sayesinde arkadaki isimleri tutan Russell'ı pite aldı. Russell, yarışa Stroll'ün ardında döndü.

Ferrari, 15. turda lastiklerinde aşınma problemi yaşayan Sainz'ı pite alırken, İspanyol pilot yarışa Stroll'ün önünde döndü.

Böylelikle ön bölümde yeni sıralama Norris, Ricciardo, Hamilton, Perez ve Alonso şeklinde oldu.

Yarışın 16. turu itibariyle, en geriden başlayan Verstappen, öndeki bazı isimlerin pit stop yapmasının da yardımıyla altıncı sıraya kadar yükseldi. Yarışın henüz ilk turunda 12. sıraya çıkarak harika bir ilk bölüm geçiren Charles Leclerc de yedinci sıraya çıktı.

Norris, 19. turda ikinci sıradaki Ricciardo ile arasındaki farkı 10 saniyeye çıkarırken, Hamilton düzlüklerdeki hızı nedeniyle daha hızlı olsa bile Ricciardo'yu bir türlü geçemedi. Aynı şekilde Perez de Hamilton'la arasını bir saniye civarında tuttu.

Yarışın 23. turunda McLaren, Ricciardo'yu pite aldı ve Avustralyalı pilot yavaş pit stopun ardından yarışa Stroll, Russell ve hatta Esteban Ocon'un ardında döndü.

Mercedes, yarışı 27. turunda Hamilton pite girerken, ardından Verstappen de pite girdi. iki sorunsuz pit stopun ardından yarışa geri döndüler. Hamilton, pitlerle Ricciardo ve Russell'ı geçmeyi başardı. Verstappen ise hem Russell hem de Ricciardo'nun ardında yarışa döndü.

Verstappen çok geçmeden Russell'ı geçmeyi başardı ve Ricciardo'nun peşine takıldı. Hamilton ise Stroll'ü zorlamaya başladı.

McLaren, yarışın 28. turunda nihayet Norris'i pite aldı ve yarışın lideri, sorunsuz pit stopla beraber yarışa geri döndü.

Sert lastiklere geçmesinin ardından Hamilton, arka arkaya Stroll, Sainz ve Gasly'i geçerek Norris'in peşine takıldı.

Yarışın 36. turunda Red Bull, nihayet Perez'i pite alırken, Alpine de Alonso'yu pite aldı. Perez, sağ arka lastikteki sıkıntının ardından oldukça yavaş bir pit stop yaptı ve değerli saniyeler kaybetti.

Pit stopların ardından yeni sıralama Norris, Hamilton, Sainz, Ricciardo, Perez, Verstappen ve Alonso şeklinde oldu.

Ancak Alonso, pit stoptan çıkar çıkmaz çok iyi bir tempo yakalayarak Verstappen'i geçmeyi başardı. Böylelikle de altıncılığa çıktı.

Hamilton, pit stopların ardından Norris'le olan 10 saniyelik farkı kapattı ve bitime 13 tur kala aradaki farkı 1.5 saniyeye kadar indirdi.

Bitime dokuz tur kala Perez, pit stoptan sonra kovaladığı Ricciardo'yu geçti ve dördüncü sırayı eline geçirdi. Tam bu esnada pistin bazı bölümlerinde yağmur başladı. Hamilton da Norris'le arasını 1 saniyenin altına indirdi.

Norris, ıslak bölümde pist dışına çıksa da, sonrasında yerini korumayı başardı. Perez, bu esnada üçüncülüğü alırken, Alonso da beşinci sırayı Ricciardo'yu pite aldı. Alonso daha sonra Sainz'ı da geçti ve dördüncülüğü aldı.

Yağmurun şiddetti arttığı için peş peşe pitler başladı. Son bölümde ortalık tamamen karıştı. Verstappen, Sainz ve Ricciardo gibi bazı isimler pite gidi. Mercedes, Hamilton'ı pite alırken, Norris pistte kalmaya devam etti.

Fakat son bölümde yağmur etkisini artırdı ve Norris kuru zemin lastikleriyle çok fazla zaman kaybetti. Bir spin atan Norris, bitime iki tur kala sürünerek de olsa pite girse de liderlik Hamilton'a geçti.

Hamilton yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek 100. zaferini aldı.

İngiliz pilot bu sonuçla Britanya'dan bu yana ilk galibiyetini alırken, şampiyonada iki puan farkla liderliğe yükseldi.

Max Verstappen, motor değişikliği nedeniyle en geriden başladığı yarışta, iyi bir ilk bölüm geçirdi ve yükselmeyi başardı. Fakat pit stopun ardından Alonso'nun da gerisine düştü.

Ancak son bölümde yağan yağmurla Red Bull, Verstappen'i hemen pite aldı ve geçiş lastiklerine geçirdi. Hollandalı pilot bu karar sayesinde çok sayıda pozisyon kazandı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Verstappen 53.2 saniye geride kalsa da, ikincilik sayesinde Hamilton'a karşı hasarı minimuma indirdi.

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