Rusya GP teknik güncellemeleri

Motorsport Images ve Giorgio Piola fotoğraflarıyla Rusya GP'de öne çıkan teknik güncellemeleri sizler için derledik.
Ferrari SF1000 arka kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, arka kanadın dış kısmında ok işaretleriyle gösterilen birçok değişiklik yaptı. Sol tarafta yeni, sağ tarafta eski tasarımı görüyorsunuz. Önceden kenar plakasının üst arka kısmı (kırmızı ok) L şeklindeyken şimdi basamak şeklinde iniyor. Kenar plakasının arka bölümü inceltilmiş, bu sayede mavi ok ile gösterilen kıvrımlı yüzey kanatçıkları eklenmiş. Kenar plakasının alt kısmında ise sarı ok ile gösterilen bölümde önceden 7 kesik varken bu bölüm şimdi 3 parçalı bir tasarıma sahip.
Ferrari SF1000 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35 ön kanat detay
Fotoğraf: LAT Images
McLaren, cuma günkü antrenman seanslarında Mugello'da ilk kez test ettiği ancak yarışmadığı yeni burun yapısını yine piste çıkardı ve bu sefer daha kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Yeni burunla birlikte ön kanatta da değişiklik yapıldı. Ön kanatta ikisi Y250 girdap bölgesinde olmak üzere 3 ana değişiklik vardı. Üst iki flap parçası birbirine daha yakın hale getirilirken en altta yer alan flapin uç kısmı körleştirildi. Flaplerin dış kısmı, hava akımının lastiklerin etrafından daha iyi bir şekilde geçebilmesi için gevşetildi.
McLaren MCL35 ön kanat kıyaslaması
Fotoğraf: LAT Images
Alfa Romeo C39 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point RP20 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Haas F1 ön kanat
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren ön kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Renault ön kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Renault ön kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari ön kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes ön kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes sidepod ve motor kapağı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nicholas Latifi, Williams FW43
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Rusya GP
|Editör
|Giorgi Piola