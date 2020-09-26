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Formula 1 / Rusya GP / Analiz

Rusya GP teknik güncellemeleri

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Rusya GP teknik güncellemeleri
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Motorsport Images ve Giorgio Piola fotoğraflarıyla Rusya GP'de öne çıkan teknik güncellemeleri sizler için derledik.

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Ferrari SF1000 arka kanat kıyaslaması

Ferrari SF1000 arka kanat kıyaslaması
1/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, arka kanadın dış kısmında ok işaretleriyle gösterilen birçok değişiklik yaptı. Sol tarafta yeni, sağ tarafta eski tasarımı görüyorsunuz. Önceden kenar plakasının üst arka kısmı (kırmızı ok) L şeklindeyken şimdi basamak şeklinde iniyor. Kenar plakasının arka bölümü inceltilmiş, bu sayede mavi ok ile gösterilen kıvrımlı yüzey kanatçıkları eklenmiş. Kenar plakasının alt kısmında ise sarı ok ile gösterilen bölümde önceden 7 kesik varken bu bölüm şimdi 3 parçalı bir tasarıma sahip.

Ferrari SF1000 arka kanat detay

Ferrari SF1000 arka kanat detay
2/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari'nin yeni arka kanadını bu açıdan daha iyi görebilirsiniz. Bu haliyle baktığınızda, bir önceki resimde yaptığımız tanımın aslında Mercedes tarzı arka kanat olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz arka kanada ilk olarak Mercedes geçti ve daha sonra diğer takımlar benzer tasarımı kullanmaya başladılar.

McLaren MCL35 ön kanat detay

McLaren MCL35 ön kanat detay
3/20

Fotoğraf: LAT Images

McLaren, cuma günkü antrenman seanslarında Mugello'da ilk kez test ettiği ancak yarışmadığı yeni burun yapısını yine piste çıkardı ve bu sefer daha kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Yeni burunla birlikte ön kanatta da değişiklik yapıldı. Ön kanatta ikisi Y250 girdap bölgesinde olmak üzere 3 ana değişiklik vardı. Üst iki flap parçası birbirine daha yakın hale getirilirken en altta yer alan flapin uç kısmı körleştirildi. Flaplerin dış kısmı, hava akımının lastiklerin etrafından daha iyi bir şekilde geçebilmesi için gevşetildi.

McLaren MCL35 ön kanat kıyaslaması

McLaren MCL35 ön kanat kıyaslaması
4/20

Fotoğraf: LAT Images

Yeni ve eski ön kanadı bu açıdan kıyaslayabilirsiniz. Y250 girdap bölgesindeki değişiklikler, yani flaplerin iç kısımdaki uçlarının olduğu bölgedeki değişiklikleri yeşil ve kırmızı ok ile görebilirsiniz.

Alfa Romeo C39 arka kanat detay

Alfa Romeo C39 arka kanat detay
5/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa Romeo da arka kanadın dış kısmında güncelleme yaptı. Kenar plakasının altına doğru sarkan kanatçıklar, Mercedes gibi alttan birbirlerine bağlandılar.

Racing Point RP20 arka detay

Racing Point RP20 arka detay
6/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point RP20'nin bu açıdan çekilen fotoğrafında, kontroller öncesinde arka tarafta Mercedes tarzı süspansiyon olmadığı görüldü.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01
7/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri aracında yer alan flo-viz boyası, araçta bazı yeniliklerin olduğunu gösteriyor. Bu arada arka kanat üzerinde yer alan bantlar, takımın o bölgeyi yüksek hızlı kameralarla görüntüleyerek daha sonra esneme oranını gözlemlediğini işaret ediyor.

Haas F1 ön kanat

Haas F1 ön kanat
8/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas'ın ön kanadı yeni değil ancak detayları göstermesi açısından paylaşıyoruz

McLaren ön kanadı

McLaren ön kanadı
9/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'ın bu yarışa kadar kullandığı ön kanadı

Renault ön kanadı

Renault ön kanadı
10/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault'nun ön kanadının üst flapinde World yazan bölümün arkasında Gurney kanatçığı kullanıldı

Renault ön kanadı

Renault ön kanadı
11/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu da Gurney kanatçık olmadan ön kanat.

Ferrari ön kanadı

Ferrari ön kanadı
12/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin ön kanadının Y250 bölgesindeki kıvrımları detaylı bir şekilde görünüyor.

Mercedes ön kanadı

Mercedes ön kanadı
13/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, Rusya GP'de bir önceki ön kanat tasarımına geri dönmüş gibi görünüyor.

Mercedes sidepod ve motor kapağı

Mercedes sidepod ve motor kapağı
14/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
15/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren, aracın ön bölümünde yaptığı değişikliklerin arka bölüme etkisini görmek için antrenmanlarda sensörleri kullandı.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
16/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren, ön kanat ve burunda yaptığı değişikliklerin etkisini görmek için eski parçaları da kullanarak art arda testler yaptı.

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43
17/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Williams, Latifi ile kaşık şeklindeki yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı ve çift basamaklı T-kanadı test etti.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
18/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull RB16'nın arka tarafında düşük bir pozisyonda T-kanat vardı

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
19/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Renault aracında rakiplerine göre daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat ve daha az soğutma çıkışı var.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
20/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren'ın arka kanadı, difüzörü ve soğutma çıkışları
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Editör Giorgi Piola

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