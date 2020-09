Rusya GP teknik güncellemeleri

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, arka kanadın dış kısmında ok işaretleriyle gösterilen birçok değişiklik yaptı. Sol tarafta yeni, sağ tarafta eski tasarımı görüyorsunuz. Önceden kenar plakasının üst arka kısmı (kırmızı ok) L şeklindeyken şimdi basamak şeklinde iniyor. Kenar plakasının arka bölümü inceltilmiş, bu sayede mavi ok ile gösterilen kıvrımlı yüzey kanatçıkları eklenmiş. Kenar plakasının alt kısmında ise sarı ok ile gösterilen bölümde önceden 7 kesik varken bu bölüm şimdi 3 parçalı bir tasarıma sahip.