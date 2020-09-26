Rusya GP teknik güncellemeleri

Ferrari SF1000 arka kanat kıyaslaması 1 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari, arka kanadın dış kısmında ok işaretleriyle gösterilen birçok değişiklik yaptı. Sol tarafta yeni, sağ tarafta eski tasarımı görüyorsunuz. Önceden kenar plakasının üst arka kısmı (kırmızı ok) L şeklindeyken şimdi basamak şeklinde iniyor. Kenar plakasının arka bölümü inceltilmiş, bu sayede mavi ok ile gösterilen kıvrımlı yüzey kanatçıkları eklenmiş. Kenar plakasının alt kısmında ise sarı ok ile gösterilen bölümde önceden 7 kesik varken bu bölüm şimdi 3 parçalı bir tasarıma sahip.

Ferrari SF1000 arka kanat detay 2 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari'nin yeni arka kanadını bu açıdan daha iyi görebilirsiniz. Bu haliyle baktığınızda, bir önceki resimde yaptığımız tanımın aslında Mercedes tarzı arka kanat olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz arka kanada ilk olarak Mercedes geçti ve daha sonra diğer takımlar benzer tasarımı kullanmaya başladılar.

McLaren MCL35 ön kanat detay 3 / 20 Fotoğraf: LAT Images McLaren, cuma günkü antrenman seanslarında Mugello'da ilk kez test ettiği ancak yarışmadığı yeni burun yapısını yine piste çıkardı ve bu sefer daha kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Yeni burunla birlikte ön kanatta da değişiklik yapıldı. Ön kanatta ikisi Y250 girdap bölgesinde olmak üzere 3 ana değişiklik vardı. Üst iki flap parçası birbirine daha yakın hale getirilirken en altta yer alan flapin uç kısmı körleştirildi. Flaplerin dış kısmı, hava akımının lastiklerin etrafından daha iyi bir şekilde geçebilmesi için gevşetildi.

McLaren MCL35 ön kanat kıyaslaması 4 / 20 Fotoğraf: LAT Images Yeni ve eski ön kanadı bu açıdan kıyaslayabilirsiniz. Y250 girdap bölgesindeki değişiklikler, yani flaplerin iç kısımdaki uçlarının olduğu bölgedeki değişiklikleri yeşil ve kırmızı ok ile görebilirsiniz.

Alfa Romeo C39 arka kanat detay 5 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo da arka kanadın dış kısmında güncelleme yaptı. Kenar plakasının altına doğru sarkan kanatçıklar, Mercedes gibi alttan birbirlerine bağlandılar.

Racing Point RP20 arka detay 6 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Racing Point RP20'nin bu açıdan çekilen fotoğrafında, kontroller öncesinde arka tarafta Mercedes tarzı süspansiyon olmadığı görüldü.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 7 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images AlphaTauri aracında yer alan flo-viz boyası, araçta bazı yeniliklerin olduğunu gösteriyor. Bu arada arka kanat üzerinde yer alan bantlar, takımın o bölgeyi yüksek hızlı kameralarla görüntüleyerek daha sonra esneme oranını gözlemlediğini işaret ediyor.

Haas F1 ön kanat 8 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Haas'ın ön kanadı yeni değil ancak detayları göstermesi açısından paylaşıyoruz

McLaren ön kanadı 9 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren'ın bu yarışa kadar kullandığı ön kanadı

Renault ön kanadı 10 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Renault'nun ön kanadının üst flapinde World yazan bölümün arkasında Gurney kanatçığı kullanıldı

Renault ön kanadı 11 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Bu da Gurney kanatçık olmadan ön kanat.

Ferrari ön kanadı 12 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari'nin ön kanadının Y250 bölgesindeki kıvrımları detaylı bir şekilde görünüyor.

Mercedes ön kanadı 13 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes, Rusya GP'de bir önceki ön kanat tasarımına geri dönmüş gibi görünüyor.

Mercedes sidepod ve motor kapağı 14 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35 15 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren, aracın ön bölümünde yaptığı değişikliklerin arka bölüme etkisini görmek için antrenmanlarda sensörleri kullandı.

Lando Norris, McLaren MCL35 16 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren, ön kanat ve burunda yaptığı değişikliklerin etkisini görmek için eski parçaları da kullanarak art arda testler yaptı.

Nicholas Latifi, Williams FW43 17 / 20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Williams, Latifi ile kaşık şeklindeki yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı ve çift basamaklı T-kanadı test etti.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 18 / 20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB16'nın arka tarafında düşük bir pozisyonda T-kanat vardı

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 19 / 20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Renault aracında rakiplerine göre daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat ve daha az soğutma çıkışı var.