Rusya GP organizatörleri, iki yarış fikrine açık

F1'in sahibi Liberty Medi, bu haftanın başlarında ilk sekiz yarışı açıklamış ancak ikinci yarı hakkında herhangi bir duruyu yapmamıştı. Fakat şimdi sezonun ikinci bölümü için Rusya GP'nin iki yarışa ev sahipliği yapabileceği ortaya çıktı.

Bakü, Singapur ve Japonya yarışının devam etmeyeceği neredeyse kesin gibi görünüyor. Imola, Mugello ve Hockenheim ise şu noktada yedek yarışlar konumunda yer alıyor.

Şimdi de göz önüne alınan bir başka fikir Rusya'nin iki yarışa ev sahipliği yapması olacak.

Bu, Avusturya ve İngiltere Grand Prix'si için kullanılan bir format. Red Bull Ring ve Silverstone'un her ikisi de iki yarışa ev sahipliği yapacak.

Rusya GP organizatörü Rosgonki'den yapılan açıklamada, F1 patronlarıyla bu yılki yarışın planı hakkında görüşme yapıldığı doğrulandı.

Sözcü, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Şu anda Formula 1'deki meslektaşlarımızla Rusya Grand Prix'sini tutmak için çeşitli seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Bu, hem hafta sonu formatı, hem de yarış sayısı için geçerli."

"Gerektiği takdirde iki yarış yapma seçeneğini reddetmiyor. Sochi, ortaklarımızın takdir ettiği mükemmel bir altyapıya sahip. Organizasyon açısından bakıldığında Rosgonki, Sochi'de birkaç yarış gerçekleştirmek için hazır."

"Yarışın son formatı, yapılacak ilave istişareler ve koronavirüs ile ilgili mevcut durumun analizinden sonra belirlenecek."