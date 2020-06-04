Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Rusya GP organizatörleri, iki yarış fikrine açık

paylaşım
yorumlar
Rusya GP organizatörleri, iki yarış fikrine açık
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 14:30

Rusya Grand Prix'si organizatörleri, bu yıl Formula 1 yönetiminin takvimi doldurmasına yardımcı olmak için ikinci bir yarış daha yapabileceklerini açıkladılar.

F1'in sahibi Liberty Medi, bu haftanın başlarında ilk sekiz yarışı açıklamış ancak ikinci yarı hakkında herhangi bir duruyu yapmamıştı. Fakat şimdi sezonun ikinci bölümü için Rusya GP'nin iki yarışa ev sahipliği yapabileceği ortaya çıktı.

Bakü, Singapur ve Japonya yarışının devam etmeyeceği neredeyse kesin gibi görünüyor. Imola, Mugello ve Hockenheim ise şu noktada yedek yarışlar konumunda yer alıyor.

Şimdi de göz önüne alınan bir başka fikir Rusya'nin iki yarışa ev sahipliği yapması olacak.

Bu, Avusturya ve İngiltere Grand Prix'si için kullanılan bir format. Red Bull Ring ve Silverstone'un her ikisi de iki yarışa ev sahipliği yapacak.

Rusya GP organizatörü Rosgonki'den yapılan açıklamada, F1 patronlarıyla bu yılki yarışın planı hakkında görüşme yapıldığı doğrulandı.

Sözcü, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Şu anda Formula 1'deki meslektaşlarımızla Rusya Grand Prix'sini tutmak için çeşitli seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Bu, hem hafta sonu formatı, hem de yarış sayısı için geçerli."

"Gerektiği takdirde iki yarış yapma seçeneğini reddetmiyor. Sochi, ortaklarımızın takdir ettiği mükemmel bir altyapıya sahip. Organizasyon açısından bakıldığında Rosgonki, Sochi'de birkaç yarış gerçekleştirmek için hazır."

"Yarışın son formatı, yapılacak ilave istişareler ve koronavirüs ile ilgili mevcut durumun analizinden sonra belirlenecek."

Sonraki haber
Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak

Önceki haber

Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak

Sonraki haber

Barcelona, ikinci bir yarış daha yapmak istemiş

Barcelona, ikinci bir yarış daha yapmak istemiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"İnsanları işten çıkarırken Alonso'ya milyon dolarlar vermek, Renault'da ayaklanmaya neden olabilir"

2
Formula 1

Wolff: "Vettel hakkında 'laf olsun diye' konuşmadık"

3
Formula 1

Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak

1s
4
Formula 1

Mercedes ters grid planını reddetme sebebini açıkladı

5
Formula 1

Bruce McLaren'ın ölümünün 50. yıl dönümü

2s

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Barcelona, ikinci bir yarış daha yapmak istemiş
F1

Barcelona, ikinci bir yarış daha yapmak istemiş

Rusya GP organizatörleri, iki yarış fikrine açık
F1

Rusya GP organizatörleri, iki yarış fikrine açık

Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak
F1

Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak

Bruce McLaren'ın ölümünün 50. yıl dönümü
F1

Bruce McLaren'ın ölümünün 50. yıl dönümü

Sochi, 2020'de iki F1 yarışına ev sahipliği yapabilir
F1

Sochi, 2020'de iki F1 yarışına ev sahipliği yapabilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.