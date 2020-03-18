Rusya GP organizatör görevini bıraktı

30 yaşındaki Vorobyev, Sochi'de ilk Formula 1 yarışını organize etme ve yarışı takvimde kalıcı hale getirme fikrinin arkasındaki en önemli güçtü.

2014'ün Mart ayında, daha henüz 25 yaşındayken Sochi Autodrom'un CEO'su olarak atandı. O zamandan beri F1 yarışını organize etmekten sorumlu olduğu gibi, F1 Komisyonu'ndaki tek Rus temsilcisiydi.

Çalışmaları, 2014'teki açılış yarışından sonra Rusya'nın en iyi organizatörü ödülünü elde etmesine yardımcı oldu ve 2025'e kadar devam edecek yeni bir anlaşma imzalamada önemli bir rol oynadı.

Kariyerine Rusya'nın doğusundaki PrimRing ve DTM ve Formula Renault 3.5 yarışlarına ev sahipliği yapan Moscow Raceway'de çalışmadan, Nizhniy Novgorod yakınlarındaki Nring'de başlamıştı.

Vorobyev'in nereye gideceği henüz belli değil. Ancak Rusya GP'nin yeni organizatörü, Sochi Autodrom'un yöneticisi Alexey Titov olacak.

Vorobyev, "Rus Grand Prix'sini organize eden ekipte olmak büyük bir onurdu." derken, yarışın organizatör ROSGONKI'nin desteğiyle daha iyi yerlere geleceğinden hiçbir şüphesi olmadığını belirtti.