Rusya GP öncesi: Yarış gridi
Ekleyen: Basile Davoine
Çeviren: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2021 Rusya Grand Prix'sine Lando Norris ilk sıradan başlayacak ve yanında Carlos Sainz olacak.
|
1
|
Lando Norris
|
2
|
Carlos Sainz
|
3
|
George Russell
|
4
|
Lewis Hamilton
|
5
|
Daniel Ricciardo
|
6
|
Fernando Alonso
|
7
|
Lance Stroll
|
8
|
Sergio Pérez
|
9
|
Esteban Ocon
|
10
|
Sebastian Vettel
|
11
|
Pierre Gasly
|
12
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Yuki Tsunoda
|
13
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Kimi Räikkönen
|
14
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Mick Schumacher
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15
|
Nikita Mazepin
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16
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Antonio Giovinazzi (P)
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17
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Valtteri Bottas (P)
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18
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Nicholas Latifi (P)
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19
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Charles Leclerc (P)
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20
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Max Verstappen (P)
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Rusya GP öncesi: Yarış gridi
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