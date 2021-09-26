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Formula 1 / Rusya GP Sonuçlar

Rusya GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Rusya Grand Prix'sine Lando Norris ilk sıradan başlayacak ve yanında Carlos Sainz olacak.

Rusya GP öncesi: Yarış gridi

1

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

3

  George Russell
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

5

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

7

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

9

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

11

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

13

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

15

  Nikita Mazepin
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi (P)
(Alfa Romeo)

17

  Valtteri Bottas (P)
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nicholas Latifi (P)
(Williams)

19

  Charles Leclerc (P)
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Max Verstappen (P)
(Red Bull)
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