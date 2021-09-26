Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, Rusya'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa, elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Sıralama turlarının yağmur altında geçmesiyle beraber, sürücüler neredeyse hiç kuru zemin lastiği kullanmadılar. Yine de seçimlerine göre, ellerindeki hamurlar farklılık gösteriyor.

McLaren, Mercedes, Alpine ve Ferrari pilotlarında 3 set yeni yumuşak, 2 set yeni orta ve 1 set yeni sert lastik var.

Yarış en geriden başlayacak Max Verstappen'de ise, bu lastiklere ek olarak fazladan bir set sert lastik var.

Diğer isimlerin ellerindeki lastiklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, Monza'da tek pit stop bekliyor. En hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 17 ila 22. turlar arası pite gelip, sert lastikle finiş görmek olacak.

İkinci en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlayıp, 27 ila 34. turlar arası pite girerek sert lastikle finiş görmek olarak açıklandı. Alternatif strateji ise yumuşak lastikle başlayıp, 12 ila 17. turlar arasında pite girmek ve sonrasında sert lastikle finiş görmek olacak.

Çift pit stop stratejisi, Pirelli'ye göre "yavaş strateji" olacak.

Bunu tercih edenler, yarışa orta lastikle başlayıp, 15. ila 20. turlar arasında pite girmeli ve 35. ila 40. turlar arasında bir başka pit stop daha yapıp orta lastikle finiş görmeliler.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (С3) Orta (C4) Yumuşak (C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - 3 -
77. V. Bottas Mercedes 1 - 2 - 3 -
33. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - 2 - 3 -
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 2 - 3 -
3. D. Ricciardo McLaren 1 - 2 - 3 -
4. L. Norris McLaren 1 - 2 - 3 -
5. S Vettel Aston Martin 1 - 2 - 4 -
18. L. Stroll Aston Martin 1 - 2 - 3 -
14. F. Aonso Alpine 1 - 2 - 3 -
31. E. Ocon Alpine 1 - 2 - 3 -
16. C. Leclerc Ferrari 1 1 2 - 3 -
55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - 3 -
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 2 - 4 -
10.P. Gasly AlphaTauri 1 - 2 - 4 -
7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 2 - 4 -
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 2 - 4 -
9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 4 -
47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 4 -
63. G. Russell Williams 1 - 2 - 3 -
6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 4 -
paylaşım
yorumlar
Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Önceki haber

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!

3 s
2
Formula 1

Rusya GP öncesi: Yarış gridi

1 s
3
Formula 1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

10 dk
4
Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

22 s
5
Formula 1

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

30 dk
Son Haberler
Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
F1

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

0dk
Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?
F1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

10dk
McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"
F1

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

30dk
Hamilton: "100. F1 zaferim için bekleyiş, çok uzun sürdü"
F1

Hamilton: "100. F1 zaferim için bekleyiş, çok uzun sürdü"

47dk
Rusya GP öncesi: Yarış gridi
F1

Rusya GP öncesi: Yarış gridi

1 s
Son Videolar
2021 Rusya Grand Prix'si gridi 01:05
Formula 1
20 s

2021 Rusya Grand Prix'si gridi

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın! Jerez
World Superbike

WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın!

Giovinazzi de grid cezası aldı Rusya GP
Formula 1

Giovinazzi de grid cezası aldı

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı! Rusya GP
Formula 1

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!

Çok Okunanlar Bugün

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!

Rusya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Rusya GP öncesi: Yarış gridi

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"
Formula 1 Formula 1

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın!
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın!

Hamilton: "100. F1 zaferim için bekleyiş, çok uzun sürdü"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "100. F1 zaferim için bekleyiş, çok uzun sürdü"

Norris: "Sochi, muhtemelen en son pole pozisyonu almak isteyeceğim yerdi"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Sochi, muhtemelen en son pole pozisyonu almak isteyeceğim yerdi"

Son Haberler

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"
Formula 1 Formula 1

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

Hamilton: "100. F1 zaferim için bekleyiş, çok uzun sürdü"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "100. F1 zaferim için bekleyiş, çok uzun sürdü"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.