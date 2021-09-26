Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa, elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Sıralama turlarının yağmur altında geçmesiyle beraber, sürücüler neredeyse hiç kuru zemin lastiği kullanmadılar. Yine de seçimlerine göre, ellerindeki hamurlar farklılık gösteriyor.

McLaren, Mercedes, Alpine ve Ferrari pilotlarında 3 set yeni yumuşak, 2 set yeni orta ve 1 set yeni sert lastik var.

Yarış en geriden başlayacak Max Verstappen'de ise, bu lastiklere ek olarak fazladan bir set sert lastik var.

Diğer isimlerin ellerindeki lastiklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, Monza'da tek pit stop bekliyor. En hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 17 ila 22. turlar arası pite gelip, sert lastikle finiş görmek olacak.

İkinci en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlayıp, 27 ila 34. turlar arası pite girerek sert lastikle finiş görmek olarak açıklandı. Alternatif strateji ise yumuşak lastikle başlayıp, 12 ila 17. turlar arasında pite girmek ve sonrasında sert lastikle finiş görmek olacak.

Çift pit stop stratejisi, Pirelli'ye göre "yavaş strateji" olacak.

Bunu tercih edenler, yarışa orta lastikle başlayıp, 15. ila 20. turlar arasında pite girmeli ve 35. ila 40. turlar arasında bir başka pit stop daha yapıp orta lastikle finiş görmeliler.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (С3) Orta (C4) Yumuşak (C5) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - 3 - 77. V. Bottas Mercedes 1 - 2 - 3 - 33. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - 2 - 3 - 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 2 - 3 - 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 2 - 3 - 4. L. Norris McLaren 1 - 2 - 3 - 5. S Vettel Aston Martin 1 - 2 - 4 - 18. L. Stroll Aston Martin 1 - 2 - 3 - 14. F. Aonso Alpine 1 - 2 - 3 - 31. E. Ocon Alpine 1 - 2 - 3 - 16. C. Leclerc Ferrari 1 1 2 - 3 - 55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - 3 - 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 2 - 4 - 10.P. Gasly AlphaTauri 1 - 2 - 4 - 7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 2 - 4 - 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 2 - 4 - 9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 4 - 47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 4 - 63. G. Russell Williams 1 - 2 - 3 - 6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 4 -