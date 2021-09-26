Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Rusya'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa, elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.
Sıralama turlarının yağmur altında geçmesiyle beraber, sürücüler neredeyse hiç kuru zemin lastiği kullanmadılar. Yine de seçimlerine göre, ellerindeki hamurlar farklılık gösteriyor.
McLaren, Mercedes, Alpine ve Ferrari pilotlarında 3 set yeni yumuşak, 2 set yeni orta ve 1 set yeni sert lastik var.
Yarış en geriden başlayacak Max Verstappen'de ise, bu lastiklere ek olarak fazladan bir set sert lastik var.
Diğer isimlerin ellerindeki lastiklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli, Monza'da tek pit stop bekliyor. En hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 17 ila 22. turlar arası pite gelip, sert lastikle finiş görmek olacak.
İkinci en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlayıp, 27 ila 34. turlar arası pite girerek sert lastikle finiş görmek olarak açıklandı. Alternatif strateji ise yumuşak lastikle başlayıp, 12 ila 17. turlar arasında pite girmek ve sonrasında sert lastikle finiş görmek olacak.
Çift pit stop stratejisi, Pirelli'ye göre "yavaş strateji" olacak.
Bunu tercih edenler, yarışa orta lastikle başlayıp, 15. ila 20. turlar arasında pite girmeli ve 35. ila 40. turlar arasında bir başka pit stop daha yapıp orta lastikle finiş görmeliler.
Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:
|Pilot
|Takım
|Sert (С3)
|Orta (C4)
|Yumuşak (C5)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|77. V. Bottas
|Mercedes
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|33. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|2
|-
|2
|-
|3
|-
|11. S. Perez
|Red Bull Racing
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|5. S Vettel
|Aston Martin
|1
|-
|2
|-
|4
|-
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|14. F. Aonso
|Alpine
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|31. E. Ocon
|Alpine
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|1
|2
|-
|3
|-
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|2
|-
|4
|-
|10.P. Gasly
|AlphaTauri
|1
|-
|2
|-
|4
|-
|7. K. Raikkonen
|Alfa Romeo
|1
|-
|2
|-
|4
|-
|99. A. Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1
|-
|2
|-
|4
|-
|9. N. Mazepin
|Haas F1
|1
|-
|2
|-
|4
|-
|47. M. Schumacher
|Haas F1
|1
|-
|2
|-
|4
|-
|63. G. Russell
|Williams
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|6. N. Latifi
|Williams
|1
|-
|2
|-
|4
|-