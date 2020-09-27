Rusya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli, Rusya Grand Prix'sine elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen ve Esteban Ocon'un elinde sadece bir set yeni C3 lastik bulunuyor.

Carlos Sainz, Lando Norris, Alex Albon, Pierre Gasly ve Sergio Perez'in elinde birer set C3 ve C4 lastik bulunuyor.

Ferrari pilotları Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Daniil Kvyat, Lance Stroll ve George Russell'ın elinde ise her lastik türünden birer tane var.

Pilotların sahip oldukları lastikler: