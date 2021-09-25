Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”
Formula 1 / Rusya GP Sıralama turları raporu

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 15. yarışı olan Rusya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu.

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

Sıralama turları beklendiği üzere ıslak zeminde başladı ve son anlarda kuru zemin lastiklerine geçilmesiyle tablo tamamen değişti. McLaren pilotu Lando Norris, çok iyi bir son tur çıkardı ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Carlos Sainz yarışa ikinci başlama hakkı elde ederken, George Russell ve Lewis Hamilton ikinci çizgiyi aldılar.

Yarış pazar günü TSi 15:00'te başlayacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'41.993  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'42.510 0.517
3 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'42.983 0.990
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'44.050 2.057
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'44.156 2.163
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'44.204 2.211
7 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'44.710 2.717
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'44.956 2.963
9 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'45.337 3.344
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'45.865 3.872
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'46.573 4.580
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'46.641 4.648
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1'46.751 4.758
14 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes    
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'49.586 7.593
16 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'49.830 7.837
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'51.023 9.030
18 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1'53.764 11.771
19 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari    
20 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda    
Tüm sonuçları görüntüle

Q3 - Üçüncü bölüm: Norris pole pozisyonunu aldı, Hamilton kaza yaptı

Son bölümde de sürücüler başlangıçta yeşil logolu geçiş lastiklerini kullandılar. Bu bölümde Mercedes, McLaren ve Alpine pilotlarının yanı Ferrari'den Carlos Sainz,  Aston Martin'den Lance Stroll, Williams'tan George Russell ve Red Bull'dan Sergio Perez yer aldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk denemesinde 1:44.050 yaptı ve zaman tablosunda en tepeye çıkan isim oldu.

İlk turların ardından sıralama Hamilton, Norris, Bottas ve Alonso şeklindeydi. 

Williams son 7 dakikaya girilirken Russell'ı pite aldı ve kuru zemin kumarı oynadı. Bunu gören diğer takımlar da kuru zemin lastiğine geçmeye başladı.

Hamilton biraz geç de olsa pite girdi ancak pit girişinde kayarak duvara çarptı. Aracın ön kanadı kırıldı ve Mercedes ön kanadı değiştirdi.

Araçta önemli bir hasar yoktu ve İngiliz pilot da kuru zemin lastiklerine geçerek geç de olsa piste çıktı.

Bu noktada tüm sürücüler kuru zemin lastiklerine geçmiş oldular.

Kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra dereceler son anlarda hızlanırken, Mercedes pilotları lastikleri ısıtmakta zorlandılar. Bu yüzden de diğer pilotların aksine derecelerini geliştiremediler.

Carlos Sainz en iyi dereceyle ilk sıraya otururken, saniyeler sonra Norris 1:41.993 yaptı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Norris böylelikle kariyerinin ilk pole pozisyonunu alırken, McLaren 2012'den sonra ilk kez pole pozisyonunu elde etti.

Sainz, son denemesinde 1:42.510'la pole pozisyonuna yaklaşsa da ikinci oldu ve kariyerinin en iyi start pozisyonunu yakaladı.

Williams pilotu George Russell ise bir kez daha yıldızlaştı. Williams'la son bölüme kalan İngiliz pilot, kuru zemin lastiklerine geçen ilk isimdi ve son turunda 1:42.983 yaparak üçüncü oldu. Böylelikle de bu yıl ikinci kez ilk üçten başlama hakkı kazandı.

Hamilton için son bölüm oldukça kötü geçti. İngiliz pilot ilk denemelerin ardından liderdi ve pole pozisyonunu kazanacak gibiydi. Ancak kuru zemin lastiği için pite girerken duvara çarptı ve ön kanadını kırdı. Sonrasında piste biraz geç çıktı ve son anlarda lastikleri ısıtmakta zorlandı. İngiliz pilot son denemesinde ise spin atıp duvara çarptı. Sonuç olarak da dördüncü sırada yer alabildi.

Son yarışın galibi Daniel Ricciardo beşinci olurken, Fernando Alonso altıncı, yine lastik ısıtma sorunları yaşayan Valtteri Bottas yedinci ve Lance Stroll sekizinci oldu.

İlk onu Sergio Perez ve Esteban Ocon tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 7 1'41.993  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 7 1'42.510 0.517
3 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 7 1'42.983 0.990
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'44.050 2.057
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 7 1'44.156 2.163
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 7 1'44.204 2.211
7 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1'44.710 2.717
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 7 1'44.956 2.963
9 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 7 1'45.337 3.344
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 7 1'45.865 3.872
Tüm sonuçları görüntüle

Q2 - İkinci bölüm: Hamilton yine lider, Alonso üçüncü!

İkinci bölümün başında pist daha kuru olsa da yeşil logolu geçiş lastikleri kullanıldı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yeni motora geçtiği için grid cezası almıştı ve bu yüzden ikinci bölümde zaman turu kaydetmedi. Aynı şekilde yeni motora geçen Nicholas Latifi de zaman turu kaydetmedi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1:45.129 yaparak bu bölümü lider tamamlayan isim oldu. Takım arkadaşı Bottas 0.177 saniye geride ikinci olurken, Fernando Alonso güçlü bir son tur çıkardı ve 0.385 saniye geride üçüncü oldu.

Son bölüme kalma savaşı oldukça heyecanlıydı ve Sebastian Vettel, son bölüme kalmayı 0.052 saniye ile kaçırdı. Alman pilot bundan ötürü yarışa 11. sıradan başlayacak.

Pierre Gasly, bir turunda Latifi tarafından engellendi ve diğer turunda da hata yaptı. Sonuç olarak 12. oldu ve ikinci bölümde elendi.

Yuki Tsunoda 13. olurken, Latifi 14. ve Leclerc 15. oldu. Bu iki sürücü yarışa gerilerden başlayacak.

George Russell ise Williams'la son bölüme kalarak tek turdaki güçlü performansını bir kez daha gösterdi.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'45.129
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 17 1'45.306
3 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 18 1'45.514
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 16 1'45.827
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 17 1'45.834
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 18 1'46.070
7 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 16 1'46.360
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 16 1'46.361
9 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 19 1'46.435
10 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 18 1'46.521
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 18 1'46.573
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 18 1'46.641
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 20 1'46.751
14 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 12  
15 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 10  
Tüm sonuçları görüntüle

 

Q1 - Birinci Bölüm: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Sıralama turlarının ilk bölümü ıslak zeminde başladı ancak pist yüzeyinde çok fazla su olmadığı için sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğini tercih ettiler.

Motor değiştirdiği için pazar günkü yarışa en geriden başlayacak olan Max Verstappen, sadece birkaç tur atmasının ardından garaja geldi ve seansı bıraktı. Kalan 19 sürücü ise ikinci bölüme kalmaya çalıştı.

Seans içerisinde Sergio Perez ve Antonio Giovinazzi'nin spini dışında herhangi bir olay yoktu.

Lewis Hamilton, son saniyelerde attığı 1:45.992'lik turla bu bölümün en hızlı ismi olurken, Valtteri Bottas ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Alfa Romeo ve Haas pilotları elendi. Kimi Raikkonen 16. olurken, iyi bir sıralama turları geçiren ve Nikita Mazepin'den yaklaşık 4 saniye daha iyi bir tur atan Mick Schumacher 17. oldu.

Antonio Giovinazzi 18., Nikita Mazepin 19. ve zaman turu kaydetmeyen Max Verstappen 20. oldu.

Daniel Ricciardo, ilk bölümde Lance Stroll'ü engellediği için inceleme altına alındı.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1'45.992  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 9 1'46.396 0.404
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 9 1'46.455 0.463
4 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 10 1'47.205 1.213
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 9 1'47.238 1.246
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 9 1'47.828 1.836
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 10 1'47.877 1.885
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 10 1'47.924 1.932
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 10 1'48.099 2.107
10 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 10 1'48.252 2.260
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 10 1'48.303 2.311
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 9 1'48.322 2.330
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 1'48.345 2.353
14 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 10 1'48.470 2.478
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 11 1'48.854 2.862
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 10 1'49.586 3.594
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 10 1'49.830 3.838
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 1'51.023 5.031
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 10 1'53.764 7.772
20 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 2    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”

Önceki haber

Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

21 dk
2
World Superbike

Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi

1 s
3
Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

18 s
4
Formula 1

Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”

1 s
5
Formula 1

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

4 s
Son Haberler
Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!
F1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

21dk
Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”
F1

Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”

1 s
Canlı anlatım: Rusya GP Sıralama Turları
F1

Canlı anlatım: Rusya GP Sıralama Turları

1 s
Alpine, Zhou'nun Alfa Romeo ile F1'e geçmesine "engel" olmayacak
F1

Alpine, Zhou'nun Alfa Romeo ile F1'e geçmesine "engel" olmayacak

2 s
Sochi F3 yarışı da iptal edildi
F1

Sochi F3 yarışı da iptal edildi

2 s
Son Videolar
Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi 09:14
Formula 1
13 Eyl 2021

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sochi F3 yarışı da iptal edildi Rusya GP
Formula 1

Sochi F3 yarışı da iptal edildi

Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek Rusya GP
Formula 1

Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı! Jerez
World Superbike

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı!

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi
World Superbike World Superbike

Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!
Supersport Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”
Formula 1 Formula 1

Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı!
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı!

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?
Formula 1 Formula 1

Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?

Son Haberler

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”
Formula 1 Formula 1

Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”

Canlı anlatım: Rusya GP Sıralama Turları
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Rusya GP Sıralama Turları

Alpine, Zhou'nun Alfa Romeo ile F1'e geçmesine "engel" olmayacak
Formula 1 Formula 1

Alpine, Zhou'nun Alfa Romeo ile F1'e geçmesine "engel" olmayacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.