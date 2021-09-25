Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

Sıralama turları beklendiği üzere ıslak zeminde başladı ve son anlarda kuru zemin lastiklerine geçilmesiyle tablo tamamen değişti. McLaren pilotu Lando Norris, çok iyi bir son tur çıkardı ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Carlos Sainz yarışa ikinci başlama hakkı elde ederken, George Russell ve Lewis Hamilton ikinci çizgiyi aldılar.

Yarış pazar günü TSi 15:00'te başlayacak.

Yarış gridi:

Q3 - Üçüncü bölüm: Norris pole pozisyonunu aldı, Hamilton kaza yaptı

Son bölümde de sürücüler başlangıçta yeşil logolu geçiş lastiklerini kullandılar. Bu bölümde Mercedes, McLaren ve Alpine pilotlarının yanı Ferrari'den Carlos Sainz, Aston Martin'den Lance Stroll, Williams'tan George Russell ve Red Bull'dan Sergio Perez yer aldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk denemesinde 1:44.050 yaptı ve zaman tablosunda en tepeye çıkan isim oldu.

İlk turların ardından sıralama Hamilton, Norris, Bottas ve Alonso şeklindeydi.

Williams son 7 dakikaya girilirken Russell'ı pite aldı ve kuru zemin kumarı oynadı. Bunu gören diğer takımlar da kuru zemin lastiğine geçmeye başladı.

Hamilton biraz geç de olsa pite girdi ancak pit girişinde kayarak duvara çarptı. Aracın ön kanadı kırıldı ve Mercedes ön kanadı değiştirdi.

Araçta önemli bir hasar yoktu ve İngiliz pilot da kuru zemin lastiklerine geçerek geç de olsa piste çıktı.

Bu noktada tüm sürücüler kuru zemin lastiklerine geçmiş oldular.

Kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra dereceler son anlarda hızlanırken, Mercedes pilotları lastikleri ısıtmakta zorlandılar. Bu yüzden de diğer pilotların aksine derecelerini geliştiremediler.

Carlos Sainz en iyi dereceyle ilk sıraya otururken, saniyeler sonra Norris 1:41.993 yaptı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Norris böylelikle kariyerinin ilk pole pozisyonunu alırken, McLaren 2012'den sonra ilk kez pole pozisyonunu elde etti.

Sainz, son denemesinde 1:42.510'la pole pozisyonuna yaklaşsa da ikinci oldu ve kariyerinin en iyi start pozisyonunu yakaladı.

Williams pilotu George Russell ise bir kez daha yıldızlaştı. Williams'la son bölüme kalan İngiliz pilot, kuru zemin lastiklerine geçen ilk isimdi ve son turunda 1:42.983 yaparak üçüncü oldu. Böylelikle de bu yıl ikinci kez ilk üçten başlama hakkı kazandı.

Hamilton için son bölüm oldukça kötü geçti. İngiliz pilot ilk denemelerin ardından liderdi ve pole pozisyonunu kazanacak gibiydi. Ancak kuru zemin lastiği için pite girerken duvara çarptı ve ön kanadını kırdı. Sonrasında piste biraz geç çıktı ve son anlarda lastikleri ısıtmakta zorlandı. İngiliz pilot son denemesinde ise spin atıp duvara çarptı. Sonuç olarak da dördüncü sırada yer alabildi.

Son yarışın galibi Daniel Ricciardo beşinci olurken, Fernando Alonso altıncı, yine lastik ısıtma sorunları yaşayan Valtteri Bottas yedinci ve Lance Stroll sekizinci oldu.

İlk onu Sergio Perez ve Esteban Ocon tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Q2 - İkinci bölüm: Hamilton yine lider, Alonso üçüncü!

İkinci bölümün başında pist daha kuru olsa da yeşil logolu geçiş lastikleri kullanıldı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yeni motora geçtiği için grid cezası almıştı ve bu yüzden ikinci bölümde zaman turu kaydetmedi. Aynı şekilde yeni motora geçen Nicholas Latifi de zaman turu kaydetmedi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1:45.129 yaparak bu bölümü lider tamamlayan isim oldu. Takım arkadaşı Bottas 0.177 saniye geride ikinci olurken, Fernando Alonso güçlü bir son tur çıkardı ve 0.385 saniye geride üçüncü oldu.

Son bölüme kalma savaşı oldukça heyecanlıydı ve Sebastian Vettel, son bölüme kalmayı 0.052 saniye ile kaçırdı. Alman pilot bundan ötürü yarışa 11. sıradan başlayacak.

Pierre Gasly, bir turunda Latifi tarafından engellendi ve diğer turunda da hata yaptı. Sonuç olarak 12. oldu ve ikinci bölümde elendi.

Yuki Tsunoda 13. olurken, Latifi 14. ve Leclerc 15. oldu. Bu iki sürücü yarışa gerilerden başlayacak.

George Russell ise Williams'la son bölüme kalarak tek turdaki güçlü performansını bir kez daha gösterdi.

İkinci bölüm sonucu:

Q1 - Birinci Bölüm: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Sıralama turlarının ilk bölümü ıslak zeminde başladı ancak pist yüzeyinde çok fazla su olmadığı için sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğini tercih ettiler.

Motor değiştirdiği için pazar günkü yarışa en geriden başlayacak olan Max Verstappen, sadece birkaç tur atmasının ardından garaja geldi ve seansı bıraktı. Kalan 19 sürücü ise ikinci bölüme kalmaya çalıştı.

Seans içerisinde Sergio Perez ve Antonio Giovinazzi'nin spini dışında herhangi bir olay yoktu.

Lewis Hamilton, son saniyelerde attığı 1:45.992'lik turla bu bölümün en hızlı ismi olurken, Valtteri Bottas ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Alfa Romeo ve Haas pilotları elendi. Kimi Raikkonen 16. olurken, iyi bir sıralama turları geçiren ve Nikita Mazepin'den yaklaşık 4 saniye daha iyi bir tur atan Mick Schumacher 17. oldu.

Antonio Giovinazzi 18., Nikita Mazepin 19. ve zaman turu kaydetmeyen Max Verstappen 20. oldu.

Daniel Ricciardo, ilk bölümde Lance Stroll'ü engellediği için inceleme altına alındı.

Birinci bölüm sonucu: