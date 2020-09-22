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Formula 1 / Son dakika

Rusya GP için yağmur beklentisi yok

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Rusya GP için yağmur beklentisi yok
Ekleyen:
, Editör

Hafta başında yapılan hava tahminlerine göre Rusya GP'de yağmur olmayacak ve nispeten sıcak bir hava olacak.

Şimdiye kadarki tüm Rusya Grand Prix'leri kuru zeminde gerçekleştirildi ve bu hafta sonu da durum aynı olacak gibi görünüyor.

Cuma ve cumartesi günü hava parçalı bulutlu, pazar günü ise güneşli olacak.

Cuma günü hava 27 derece olacak. Cumartesi günü havanın 26 derece olması bekleniyor. Pazar günü de yine havanın 27 derece olması bekleniyor.

Her üç gün için de yağmur ihtimali bulunmuyor ve rüzgarın 11 ila 14 km/s hıza sahip olması bekleniyor.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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