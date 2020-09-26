Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?

Bu hafta sonu yapılacak Rusya GP sıralama turları, S Sport'ta yayınlanmayacak ve bundan ötürü bazı belirsizlikler vardı.

Bugün bir açıklama yayınlayan S Sport, seansın her platformun kendi kanalından yayınlanacağını açıkladı.

Açıklamaya göre sıralama turları bugün saat 15:00'te D-Smart 82. Kanal'dan, Tivibu Spor 3'ten, Turkcell TV+ Ekstra'dan ve Vodafone 15. Kanal'dan yayınlanacak.

Pazar günkü yarış ise 14:10'da S Sport'ta olacak.

Öte yandan MotoGP yarışı da pazar günü TSİ 16:00'da D-Smart 82 Kanal'dan, Tivibu Spor 4'ten, Turkcell TV+ Ekstra'dan ve Vodafone 15. Kanal'dan yayınlanacak.