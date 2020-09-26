Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?
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Formula 1'in Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, Rusya Grand Prix'sinin yayın durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bu hafta sonu yapılacak Rusya GP sıralama turları, S Sport'ta yayınlanmayacak ve bundan ötürü bazı belirsizlikler vardı.
Bugün bir açıklama yayınlayan S Sport, seansın her platformun kendi kanalından yayınlanacağını açıkladı.
Açıklamaya göre sıralama turları bugün saat 15:00'te D-Smart 82. Kanal'dan, Tivibu Spor 3'ten, Turkcell TV+ Ekstra'dan ve Vodafone 15. Kanal'dan yayınlanacak.
Pazar günkü yarış ise 14:10'da S Sport'ta olacak.
Öte yandan MotoGP yarışı da pazar günü TSİ 16:00'da D-Smart 82 Kanal'dan, Tivibu Spor 4'ten, Turkcell TV+ Ekstra'dan ve Vodafone 15. Kanal'dan yayınlanacak.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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yorumlar
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