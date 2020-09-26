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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

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Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 10. yarışı olan Rusya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Formula 1'de iki haftalık aradan sonra sıradaki durak Sochi'ydi ve sürücüler yağmur tehdidi altında seansa başladılar. Ancak yağmur birkaç damla dışında gelmedi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarının son bölümünde her şeyi bir araya getirmeyi başardı ve 1:31:304 yaparak pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Altı kez dünya şampiyonu, bu sonuçla beraber bu yılki sekizinci ve arka arkaya beşinci pole pozisyonunu elde etti. 

Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes pilotlarıyla aynı turları atamayacak gibi görünüyordu. Ancak harika bir son tur çıkardı ve 1:31.867 yaparak ikinci oldu.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise son zaman turunda hata yapınca 0.652 saniye geride üçüncü oldu.

Rusya GP, Pazar günü TSİ 14:10'da başlayacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'31.304  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'31.867 0.563
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'31.956 0.652
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'32.317 1.013
5 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 1'32.364 1.060
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1'32.550 1.246
7 France Esteban Ocon Renault Renault 1'32.624 1.320
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1'32.847 1.543
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'33.000 1.696
10 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 1'33.008 1.704
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'33.239 1.935
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1'33.249 1.945
13 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 1'33.364 2.060
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'33.583 2.279
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'33.609 2.305
16 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1'34.592 3.288
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'34.594 3.290
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'34.681 3.377
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'35.066 3.762
20 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'35.267 3.963
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3. Seans: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Verstappen ikinci!

Sıralama turlarının son bölümünde iki Mercedes, iki Red Bull, iki Renault, iki McLaren, Pierre Gasly ve Sergio Perez mücadele etti.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci bölümde elenme tehdidi yaşasa da, son bölümde çok daha rahattı ve ilk denemelerde 1:31.391 yaparak ilk sıraya yerleşti.

Hamilton'ın bu turu, ikinci sıradaki takım arkadaşı Valtteri Bottas'tan tam 0.793 saniye daha iyiydi.

İkinci denemelerde Bottas'ın nasıl bir tur çıkaracağı merak konusuydu. Fin pilot, derecesini geliştirmeyi başarsa da bu, pole pozisyonu için yeterli olmadı.

Hamilton son zaman turunda 1:31.304 yaptı ve kariyerinin 96. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Max Verstappen, ilk turların ardından üçüncüydü ancak son zaman turunda 1:31.867 yaptı ve sürpriz bir ikincilik elde etti.

Mercedes'ten Valtteri Bottas ise son zaman turunda 1:31.957 yaptı ve üçüncü olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Racing Point pilotu Sergio Perez 1:32.317 ile harika bir son tur çıkardı ve dördüncü oldu. Renault pilotu Daniel Ricciardo, son zaman turunda en hızlı derecesini geliştiremeyince beşinci sırada yer aldı.

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris altıncı ve sekizinci oldular. Bu ikiliyi Renault'dan Esteban Ocon ayırdı.

Pierre Gasly dokuzuncu olurken, Alex Albon takım arkadaşından tam 1.2 saniye yavaş kaldığı seansı onuncu sırada bitirdi.

Q3 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'31.304    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'31.867 0.563 0.563
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'31.956 0.652 0.089
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 1'32.317 1.013 0.361
5 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'32.364 1.060 0.047
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 6 1'32.550 1.246 0.186
7 France Esteban Ocon Renault Renault 6 1'32.624 1.320 0.074
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 6 1'32.847 1.543 0.223
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'33.000 1.696 0.153
10 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 1'33.008 1.704 0.008
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2. Seans: Hamilton son anda son bölüme kaldı, Vettel kaza yaptı!

İkinci bölümdeki ilk denemelerde, Mercedes pilotları son virajın çıkışında sorun yaşadılar. Lewis Hamilton 1:32.058 yapsa da, pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tur zamanı silindi.

Tıpkı Mercedes pilotları gibi Max Verstappen de orta lastikle son bölüme kalmaya çalıştı. Ancak Valtteri Bottas dördüncü, Verstappen yedinci en iyi zamanı yapabildi.

Sürücüler ikinci denemeler için piste çıktılar ve Hamilton iyi bir zaman turuyla geliyordu. Bottas ise ikinci sıraya çıkmıştı.

Ancak Sebastian Vettel, spin atarak bariyerlere çarptı ve bitime 2 dakika 15 saniye kala kırmızı bayraklar sallandı.

Vettel bu kazanın ardından seansa veda ederken, Charles Leclerc de Vettel'in aracından kopan parçalara çarpmaktan kurtulamadı. Ancak Monakolu sürücü seansa devam edebildi.

Gözler ise Hamilton'ın üzerindeydi çünkü İngiliz sürücü, kırmızı bayrak nedeniyle turunu iptal etmek zorunda kaldı. Bu yüzden henüz bir zaman turu yoktu.

Seans yeniden başladıktan sonra Hamilton son saniyede zaman turuna başladı ve yumuşak lastikle 1:32.835 yaparak ikinci bölüme kalmayı başardı.

Daniel Ricciardo 1:32.218'lik turuyla bu seansın en iyisi oldu. Valtteri Bottas, orta lastikle attığı 1:32.405'lik turuyla ikinci, Carlos Sainz ise 1:32.757 ile üçüncü oldu.

Böylece Bottas ve Verstappen, yarışa orta lastikle başlama hakkı elde ettiler.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 11. olup sıralama turlarının ikinci bölümünde elenirken, kendisiyle birlikte Daniil Kvyat, son turlar öncesinde aracında sorun yaşayan Lance Stroll, George Russell ve Vettel de son bölüme kalamadı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 3 1'32.218    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 1'32.405 0.187 0.187
3 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 6 1'32.757 0.539 0.352
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'32.835 0.617 0.078
5 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 1'33.038 0.820 0.203
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 7 1'33.081 0.863 0.043
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 8 1'33.139 0.921 0.058
8 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 7 1'33.153 0.935 0.014
9 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 7 1'33.157 0.939 0.004
10 France Esteban Ocon Renault Renault 8 1'33.196 0.978 0.039
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 7 1'33.239 1.021 0.043
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 8 1'33.249 1.031 0.010
13 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 5 1'33.364 1.146 0.115
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 3 1'33.583 1.365 0.219
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 5 1'33.609 1.391 0.026
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1. Seans: Bottas hızlı, Vettel son anda kurtuldu

Sochi'de gerçekleştirilen ilk seansta ciddi bir sorun yaşanmadı ve pilotlar sorunsuz bir şekilde seanslarını tamamladılar.

İlk 2 antrenman seansında en hızlı isim olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralamaların ilk seansında 1:32.656 elde ederek en hızlı isim oldu. Bottas'ın 0.327 saniye gerisinde takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı.

Mercedes pilotlarının arkasında harika bir son tur çıkaran AlphaTauri sürücüsü Daniil Kvyat yer aldı. Onu da Renault'dan Esteban Ocon, Max Verstappen ve Daniel Ricciardo takip etti.

Ferrari pilotları elenmekten son anda kurtuldular. Charles Leclerc ilk denemesinin ardından garajda kalmayı seçti ve ancak 14. olabildi. Sebastian Vettel ise 15. olarak son bölüme kaldı.

İlk bölümde elenenler arasında sürpriz yoktu.

Romain Grosjean 16. olup son bölümü ufak bir farkla kaçırdı. Antonio Giovinazzi 17., Kevin Magnussen 18. ve Nicholas Latifi 19. oldu.

Son zaman turunda spin atan ve derecesini geliştiremeyen Kimi Raikkonen son sırada yer aldı.

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 5 1'32.656    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 5 1'32.983 0.327 0.327
3 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 8 1'33.511 0.855 0.528
4 France Esteban Ocon Renault Renault 6 1'33.557 0.901 0.046
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 8 1'33.630 0.974 0.073
6 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'33.650 0.994 0.020
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 3 1'33.704 1.048 0.054
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 7 1'33.734 1.078 0.030
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 6 1'33.804 1.148 0.070
10 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 6 1'33.852 1.196 0.048
11 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 1'33.919 1.263 0.067
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 3 1'33.967 1.311 0.048
13 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'34.020 1.364 0.053
14 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 3 1'34.071 1.415 0.051
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 6 1'34.134 1.478 0.063
16 France Romain Grosjean Haas Ferrari 7 1'34.592 1.936 0.458
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 6 1'34.594 1.938 0.002
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 8 1'34.681 2.025 0.087
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 5 1'35.066 2.410 0.385
20 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 5 1'35.267 2.611 0.201
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Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik QU
Editör Kemal Şengül

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