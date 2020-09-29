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Formula 1 / Son dakika

Rusya GP hakemi Salo, eleştirilere yanıt verdi

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Rusya GP hakemi Salo, eleştirilere yanıt verdi
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, Editör

Rusya GP yarış hakemi Mika Salo, Lewis Hamilton'a verilen ceza sonrası kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Formula 1'de her yarışta bir eski yarış pilotu hakemlere yardımcı olmak için pilot hakemlik yapıyor ve Mugello ile Rusya'da bu görevi Mika Salo üstlenmişti.

Lewis Hamilton, yarış başlamadan önce yanlış yerde kalkış antrenmanı yaptığı için iki ayrı beş saniyelik zaman cezası aldı.

Ayrıca Hamilton, iki de ceza puanı aldı ve bundan ötürü bir yarıştan men edilmeye yaklaştı. Ancak sonrasında hakemler bu iki puanı silerek takıma 25 bin euro para cezası verdiler.

Hamilton, FIA'nın kendisini durdurmaya çalıştığını iddia etti ve ayrıca Salo'nun cezayı, resmi açıklamadan 10 dakika önce Fin basınına sızdırdığı söylendi.

Ancak Salo tüm bu iddiaları yalanladı.

Salo, "Bütün bunlar aptalca. Tüm suçlamalar asılsız. Birinin bu hikayeyi uydurduğunu duydum, ama gerçekler ortada ve İnternette her şeyi yazabilirsiniz."

"Lewis'in yorumları da saçmalık. Bu doğru değil, kurallar herkes için aynı. Her şey ortada. Hamilton kalkış antrenmanını pistin yanında yaptı. Son denemesi de pist çıkışının sonunu işaret eden beyaz çizgiye çok yakındı."

"Birisi hakem kararını beğenmediğinde, hemen kötü şeyler söylemeye başlıyor. 2017 Amerika yarışında Max Verstappen'e ceza verdikten sonra, bir yıl boyunca ölüm tehditleri aldım. Bunlar hoş şeyler değil." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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