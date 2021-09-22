Rusya GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Belçika'da gerçekleştirilen yarışta, cumartesi ve pazar günleri yağmur etkili olmuş, hatta pazar günkü yarış başlayamadan bitmişti.

Bu hafta sonu yapılacak Sochi yarışı için de üç gün boyunca yağmur ihtimali bulunuyor ancak yağmurun en çok cumartesi günü etkili olması bekleniyor.

Cuma günü, ilk antrenman seansının yapılacağı saatlerde yağmur beklentisi yok, öğleden sonra ise yağmur ihtimali %20 seviyesinde olacak. Hava sıcaklığının 19 derece civarında olması beklenirken, rüzgarın hızı da 18 km/s olacak.

Cumartesi günü yağmur ihtimali epey yüksek. 3. antrenman seansının yapılacağı saatler için tahminler %100 yağmur yağacağını, öğleden sonra ise bu oranın %90 olacağı belirtildi. Hava sıcaklığı 17 dereceye inerken, rüzgarın hızı 23 km/s'ye çıkacak.

Pazar günü ise sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yarışın yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali %40 ila %50 civarında olacak. Genel olarak yarışın kuru zeminde geçmesi bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklığı 21 derece olurken, rüzgarın hızının 18 km/s olması bekleniyor.