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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Rusya GP seyircili şekilde gerçekleştirilecek!

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Rusya GP seyircili şekilde gerçekleştirilecek!
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 10:51

Formula 1 yönetiminin açıkladığı güncellenmiş takvime göre Rusya GP, orijinal takvimdeki tarihinde düzenlenecek ve yarış seyircilere açık olacak.

25-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan yarışta, seyircilerin yarış alanına alınacağı belirtildi, ancak an itibariyle yapılan açıklamalarda seyirci sayısı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. 

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Rusya GP'nin düzenlenmesinden sorumlu olan komitenin başkanı Dmitry Chernyshenko şunları söyledi: "Rusya, Formula 1 takımlarını ve seyircileri kabul etmeye hazır bir durumda."

"Hükumetimiz yarışın hazırlık aşamasında ve düzenlenmesinde gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır. Organizatörümüz olan Formula 1 Grubu'nun, Rusya Grand Prix'sini düzenlemede gösterdiği işbirlikçi yaklaşımının altını çizmek isterim."

"Formula 1, uluslararası spor mücadelelerinin en popüler serilerinden bir tanesi. Bu organizasyon, Rus spor camiası için çok önemli olacak."

Rusya GP'nin ana sponsoru olan Rus VTB Bankası'nın Yönetim Kurulu başkanı Andrey Kostin ise şu açıklamalarda bulundu: "An itibariyle Rusya Grand Prix'si, ülkemizin uluslararası seviyede gerçekleştirdiği en prestijli sportif organizasyonlardan bir tanesi."

"Yarış her sene Sochi'de yapılıyor - bu gelenek ise bu sene de devam edecek. Sochi Pisti gerçekten çok heyecan verici ve inanılmaz bir pist, ve pistin kendisi de Rusya GP'nin taraftarlar arasındaki popülaritesini ortaya çıkarıyor. 2019 Rusya Grand Prix'sini televizyonda 90 milyon insan canlı yayında izledi."

"2017'de ise VTB Bank, Rusya Grand Prix'sinin ana sponsoru oldu - bu proje ise ülkemizde, profesyonel motor sporlarının gelişip büyümesinde atılmış olan en önemli adımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta."

Rusya GP'nin organizasyonunu üstlenen ROSGONKI şirketinin CEO'su Alexey Titov ise, yarışın bu sene de yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti şu şekilde açıkladı: "Rus Hükumeti ve şampiyonanın yöneticileri ile beraber Rusya Grand Prix'sini bu sene de gerçekleştirmek için büyük bir çaba sarf ettik."

"Festival havasında geçen bu yarışın, mümkün olan en büyük seyirci sayısına ulaşmasını sağlayacağız. Rusya'nın turizm başkentinde bulunan Sochi Pisti, herkese kapılarını açmış durumda."

"Organizasyona olan katılım her geçen sene boyunca iyi bir seviyede ilerliyor ve bu sene ortaya çıkan zorlukların, motor sporları taraftarlarına ekstra bir zorluk çıkarmayacağından eminiz. İzleyicileri güvenli bir şekilde misafir etmek için hazırlanıyoruz ve herkesi Olimpiyat Parkı'nda görmeye can atıyoruz."

"Rusya Grand Prix'si hafta sonu, pek çok yarışa ve eğlenceye de ev sahipliği yapacak. Rus taraftarların favorisi olan Daniil Kvyat, AlphaTauri'nin bir parçası olarak tekrardan yarışta yer alacak." 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP Biletler
Editör Efe Kahya

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