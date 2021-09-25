Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

Gece boyunca yağan yağmurun şiddeti, sabah bölümünde daha da arttı ve üçüncü antrenman seansından önce yapılması planlanan Formula 2 yarışı, süresiz olarak ertelendi.

Sochi'de yapılması planlanan üçüncü antrenman seansı da tehlike altındaydı ve F1 yarış direktörü Michael Masi, şartların ilerleyen birkaç saatlik bölümde iyiye gitmeyeceği görüldüğü için seansı başlamadan iptal etme kararı aldı.

FIA, bu kararı onaylarken, şimdi sıralama turlarının başlayacağı saatlerde havanın nasıl olacağına bakılıyor.

Hava tahminlerine göre, TSi 15:00 civarında yağmurun etkisinin biraz da olsa azalması bekleniyor ve bu da, seansın ıslak şartlarda da olsa yapılacağı anlamına gelebilir.

FIA ve F1, hava durumunu aktif şekilde kontrol edecek ve sonrasında sıralama turlarıyla ilgili nihai kararını verecek.

Seçeneklerden biri, sıralama turlarını pazar sabahına almak olabilir. Böyle bir durumda, F2 ve F3 programlarının nasıl etkileneceği merak konusu.