Rusya GP 3. antrenman: Hamilton 0.7 saniye farkla lider, Sainz üçüncü!

Rusya'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı, dünle benzer koşullarda yapıldı ve bir noktada pist sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Ancak sürücüler sık sık yol tutuş olmadığından şikayet ettiler.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmasa da, dün olduğu gibi yine spin atan ve pist dışına taşan isimler vardı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yol tutuşun çok düşük olduğunu söylediği seansta yedinci virajda pist dışına taştı ve turunu iptal etti. Sonrasında Lewis Hamilton da turuncu bordürlerin üzerine çıktı ve vakit kaybetti.

Pierre Gasly ilk yarım saat geride kalırken 15. virajda spin attı ancak aracına herhangi bir hasar vermedi. Son dakikalarda Romain Grosjean da "sürülemez" olduğunu söylediği Haas'ıyla spin attı.

Esteban Ocon, 17. virajda kontra yaşadı ve güzel bir kontrolle aracını pistte tutmayı başardı. Alex Albon da ilk virajda pist dışına taştı.

Mercedes pilotları zaman tablosunda yine üst sıradalardı ancak Lewis Hamilton'ın turu, Valtteri Bottas'tan çok daha iyiydi.

Hamilton, dün yaşadığı sorunların ardından nihayet temiz bir tur atmayı başardı ve 1:33.279'la 1:34'ün altına inebilen tek isim olmayı başardı.

Hamilton böylelikle sıralama turları öncesinde kendisi için "umut verici" bir performans ortaya koydu.

Bottas temiz bir tur atmakta zorlandığı seansta 1:34.055 yaptı ve 0.776 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Üçüncülük mücadelesi ise yine çok yakındı. McLaren pilotu Carlos Sainz orta grupta en iyi turu atan isimdi ve 1:34.096 yaparak Mercedes'e en yakın isim oldu. İspanyol pilotun turu lider Hamilton'dan 0.817 saniye daha kötüydü.

Renault pilotu Esteban Ocon, düne kıyasla daha iyi bir gün geçirdi ve 1:34.239'luk turuyla seansı dördüncü sırada bitirdi. Fransız pilotu da sadece 0.017 saniye geriden Racing Point pilotu Sergio Perez takip etti.

Red Bull'dan Max Verstappen, ilk sektörde en hızlı isim olsa da, McLaren, Racing Point ve Renault'nun gerisinde kaldı ve 1:34.306 ile altıncı oldu.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel nispeten iyi bir seans geçirdi ve 1:34.594'le Verstappen'in 0.3 saniye ardında yedinci oldu. Alman pilot, ilk 10'daki tek Ferrari sürücüsüydü.

Racing Point'ten Lance Stroll, takım arkadaşı Perez'in gerisinde kalmaya devam etti ve yaklaşık yarım saniye geride sekizinci oldu.

Rus pilot Daniil Kvyat, kendi ülkesindeki yarış öncesinde seansı 1:34.768'le dokuzuncu bitirdi. İlk onu, son bölümde aynası kırılan Daniel Ricciardo takip etti. Avustralyalı pilot, dünün aksine temiz bir tur atmakta zorlandı.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, son zaman turunda trafiğe takılmasının ardından 11. oldu. Onu Ferrari'den Charles Leclerc takip etti.

Williams'ın daha iyi göründüğü hafta sonunda George Russell 13. olurken, Nicholas Latifi 15. oldu. Bu ikiliyi Haas'tan Grosjean ayırdı.

Kevin Magnussen Haas'la 16. olurken, onu Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen takip etti.

Son iki sırada, zaman turu silinen Alex Albon ve son turunda son sektörde yavaşlayan Lando Norris yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını kırmızı logolu yumuşak lastiklerle attılar.

Sıralama turları TSİ 15:00'te başlayacak.

Seans sonucu: