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Formula 1 / Rusya GP / Antrenman raporu

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

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Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 10. yarışı olan Rusya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Rusya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Sochi'de hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı ise 36 dereceydi. Seansın başlangıcından sonuna kadar hava oldukça iyiydi.

Seans nispeten olaylı başladı. Carlos Sainz ilk yarım saat geride kalırken spin attı ve aracın arka tarafını bariyerlere çarptı.

İspanyol sürücü arka kanadını kırsa da, yavaş şekilde pite dönmeyi başardı. Sonrasında Sanal Güvenlik Aracı devreye girdi.

Aynı dakikalarda Daniil Kvyat 15. virajda spin attı, seansın ortalarında da Nicholas Latifi spin atarak bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine kırmızı bayrak devreye girdi.

Seans başladıktan sonra Romain Grosjean 13. virajda spin attı ancak bir yere çarpmadan seansa devam edebildi.

Ön tarafta ise, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın liderliği vardı. Fin pilot, 1:34.923'lük zaman turuyla seansı ilk sırada tamamladı ve hafta sonuna hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Bottas tur zamanını yumuşak lastikle kaydetti.

Renault'nun güçlü olması beklenen Sochi'de, ikinci en hızlı zamanı Renault pilotu Daniel Ricciardo yaptı.

Ricciardo 1:35.430'lu bir derece elde etti ve bu zaman turu, Bottas'tan 0.507 saniye yavaştı.

Renault pilotunun en yakın takipçisi, Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot 1:35.577 ile Ricciardo'nun 0.144 saniye ardında kaldı.

 

Racing Point sürücüleri yine ön tarafta yer aldılar. Sergio Perez, takım arkadaşı Lance Stroll'ün 0.1 saniye önünde dördüncü oldu.

Bu ikiliyi Renault'dan Esteban Ocon takip etti. Ocon, Ricciardo'dan tam 0.5 saniye daha yavaş bir tur attı. 

Bu altı sürücünün tamamı en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Kendi ülkesinde yarışan AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, orta lastikle attığı 1:36.230'luk turuyla 1.3 saniye geride yedinci oldu.

Red Bull'dan Alex Albon yumuşak lastikle Verstappen'den 0.7 saniye yavaş kalıp sekizinci olurken, Sebastian Vettel 1:36.323'lük turuyla dokuzuncu oldu. 

İlk onu AlphaTauri'den Pierre Gasly tamamladı. Hem Vettel hem de Gasly, en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar.

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Liste

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01
1/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43
2/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pit stop practice

Mercedes pit stop practice
3/21

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point, lowers himself into his cockpit

Sergio Perez, Racing Point, lowers himself into his cockpit
4/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20
5/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, in the cock pit

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, in the cock pit
6/21

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes engineer in garage

Mercedes engineer in garage
7/21

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
8/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
9/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
10/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20
11/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
12/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas VF-20

Kevin Magnussen, Haas VF-20
13/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hass mechanics in the pit lane

Hass mechanics in the pit lane
14/21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
15/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
16/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01
17/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
18/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
19/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
20/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
21/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yumuşak lastiğe rağmen Vettel'den 0.5 saniye yavaş kaldı ve 11. sırada yer alabildi.

Ayrıca McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris de ilk ona giremediler. Sainz orta lastikle attığı turla 12. olurken, Norris yumuşak lastiğe rağmen 13. oldu.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen ilk 15'i tamamlayan sürücüler oldular. Sonrasında Haas ve Williams sürücüleri yer aldı.

Kevin Magnussen ve Romain Grosjean 16. ile 18. oldular. George Russell ise bu iki sürücünün arasına girdi.

Gözler bu hafta sonu galibiyet rekorunu egale etme ihtimali bulunan Lewis Hamilton'daydı. İngiliz pilot sert lastiklerle sürüş yaptığı seansı 2.793 saniye geride 19. sırada tamamladı.

Nicholas Latifi ise kazanın ardından son sırada yer aldı.

İkinci antrenman seansı 15:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 13 1'34.923    
2 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 22 1'35.430 0.507 0.507
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 22 1'35.577 0.654 0.147
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 23 1'35.796 0.873 0.219
5 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 21 1'35.965 1.042 0.169
6 France Esteban Ocon Renault Renault 23 1'36.061 1.138 0.096
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 22 1'36.230 1.307 0.169
8 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 24 1'36.254 1.331 0.024
9 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 23 1'36.323 1.400 0.069
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 25 1'36.706 1.783 0.383
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'36.896 1.973 0.190
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 8 1'36.970 2.047 0.074
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 28 1'37.110 2.187 0.140
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 17 1'37.201 2.278 0.091
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 23 1'37.230 2.307 0.029
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 22 1'37.430 2.507 0.200
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 24 1'37.595 2.672 0.165
18 France Romain Grosjean Haas Ferrari 24 1'37.649 2.726 0.054
19 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'37.716 2.793 0.067
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 11 1'37.784 2.861 0.068
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Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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