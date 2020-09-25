Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

Rusya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Sochi'de hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı ise 36 dereceydi. Seansın başlangıcından sonuna kadar hava oldukça iyiydi.

Seans nispeten olaylı başladı. Carlos Sainz ilk yarım saat geride kalırken spin attı ve aracın arka tarafını bariyerlere çarptı.

İspanyol sürücü arka kanadını kırsa da, yavaş şekilde pite dönmeyi başardı. Sonrasında Sanal Güvenlik Aracı devreye girdi.

Aynı dakikalarda Daniil Kvyat 15. virajda spin attı, seansın ortalarında da Nicholas Latifi spin atarak bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine kırmızı bayrak devreye girdi.

Seans başladıktan sonra Romain Grosjean 13. virajda spin attı ancak bir yere çarpmadan seansa devam edebildi.

Ön tarafta ise, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın liderliği vardı. Fin pilot, 1:34.923'lük zaman turuyla seansı ilk sırada tamamladı ve hafta sonuna hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Bottas tur zamanını yumuşak lastikle kaydetti.

Renault'nun güçlü olması beklenen Sochi'de, ikinci en hızlı zamanı Renault pilotu Daniel Ricciardo yaptı.

Ricciardo 1:35.430'lu bir derece elde etti ve bu zaman turu, Bottas'tan 0.507 saniye yavaştı.

Renault pilotunun en yakın takipçisi, Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot 1:35.577 ile Ricciardo'nun 0.144 saniye ardında kaldı.

Racing Point sürücüleri yine ön tarafta yer aldılar. Sergio Perez, takım arkadaşı Lance Stroll'ün 0.1 saniye önünde dördüncü oldu.

Bu ikiliyi Renault'dan Esteban Ocon takip etti. Ocon, Ricciardo'dan tam 0.5 saniye daha yavaş bir tur attı.

Bu altı sürücünün tamamı en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Kendi ülkesinde yarışan AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, orta lastikle attığı 1:36.230'luk turuyla 1.3 saniye geride yedinci oldu.

Red Bull'dan Alex Albon yumuşak lastikle Verstappen'den 0.7 saniye yavaş kalıp sekizinci olurken, Sebastian Vettel 1:36.323'lük turuyla dokuzuncu oldu.

İlk onu AlphaTauri'den Pierre Gasly tamamladı. Hem Vettel hem de Gasly, en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar.

Slider Liste Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 1 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43 2 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Mercedes pit stop practice 3 / 21 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point, lowers himself into his cockpit 4 / 21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 5 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, in the cock pit 6 / 21 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes engineer in garage 7 / 21 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 8 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 9 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 10 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 11 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 12 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 13 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Hass mechanics in the pit lane 14 / 21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 15 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 16 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 17 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 18 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 19 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 20 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 21 / 21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yumuşak lastiğe rağmen Vettel'den 0.5 saniye yavaş kaldı ve 11. sırada yer alabildi.

Ayrıca McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris de ilk ona giremediler. Sainz orta lastikle attığı turla 12. olurken, Norris yumuşak lastiğe rağmen 13. oldu.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen ilk 15'i tamamlayan sürücüler oldular. Sonrasında Haas ve Williams sürücüleri yer aldı.

Kevin Magnussen ve Romain Grosjean 16. ile 18. oldular. George Russell ise bu iki sürücünün arasına girdi.

Gözler bu hafta sonu galibiyet rekorunu egale etme ihtimali bulunan Lewis Hamilton'daydı. İngiliz pilot sert lastiklerle sürüş yaptığı seansı 2.793 saniye geride 19. sırada tamamladı.

Nicholas Latifi ise kazanın ardından son sırada yer aldı.

İkinci antrenman seansı 15:00'te başlayacak.

Seans sonucu: