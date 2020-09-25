Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!
2020 Formula 1 sezonunun 10. yarışı olan Rusya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.
Rusya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Sochi'de hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı ise 36 dereceydi. Seansın başlangıcından sonuna kadar hava oldukça iyiydi.
Seans nispeten olaylı başladı. Carlos Sainz ilk yarım saat geride kalırken spin attı ve aracın arka tarafını bariyerlere çarptı.
İspanyol sürücü arka kanadını kırsa da, yavaş şekilde pite dönmeyi başardı. Sonrasında Sanal Güvenlik Aracı devreye girdi.
Aynı dakikalarda Daniil Kvyat 15. virajda spin attı, seansın ortalarında da Nicholas Latifi spin atarak bariyerlere çarptı.
Bunun üzerine kırmızı bayrak devreye girdi.
Seans başladıktan sonra Romain Grosjean 13. virajda spin attı ancak bir yere çarpmadan seansa devam edebildi.
Ön tarafta ise, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın liderliği vardı. Fin pilot, 1:34.923'lük zaman turuyla seansı ilk sırada tamamladı ve hafta sonuna hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Bottas tur zamanını yumuşak lastikle kaydetti.
Renault'nun güçlü olması beklenen Sochi'de, ikinci en hızlı zamanı Renault pilotu Daniel Ricciardo yaptı.
Ricciardo 1:35.430'lu bir derece elde etti ve bu zaman turu, Bottas'tan 0.507 saniye yavaştı.
Renault pilotunun en yakın takipçisi, Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot 1:35.577 ile Ricciardo'nun 0.144 saniye ardında kaldı.
Racing Point sürücüleri yine ön tarafta yer aldılar. Sergio Perez, takım arkadaşı Lance Stroll'ün 0.1 saniye önünde dördüncü oldu.
Bu ikiliyi Renault'dan Esteban Ocon takip etti. Ocon, Ricciardo'dan tam 0.5 saniye daha yavaş bir tur attı.
Bu altı sürücünün tamamı en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.
Kendi ülkesinde yarışan AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, orta lastikle attığı 1:36.230'luk turuyla 1.3 saniye geride yedinci oldu.
Red Bull'dan Alex Albon yumuşak lastikle Verstappen'den 0.7 saniye yavaş kalıp sekizinci olurken, Sebastian Vettel 1:36.323'lük turuyla dokuzuncu oldu.
İlk onu AlphaTauri'den Pierre Gasly tamamladı. Hem Vettel hem de Gasly, en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar.
Pierre Gasly, AlphaTauri AT01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Nicholas Latifi, Williams FW43
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes pit stop practice
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point, lowers himself into his cockpit
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, in the cock pit
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes engineer in garage
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Kevin Magnussen, Haas VF-20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Hass mechanics in the pit lane
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
George Russell, Williams FW43
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari pilotu Charles Leclerc, yumuşak lastiğe rağmen Vettel'den 0.5 saniye yavaş kaldı ve 11. sırada yer alabildi.
Ayrıca McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris de ilk ona giremediler. Sainz orta lastikle attığı turla 12. olurken, Norris yumuşak lastiğe rağmen 13. oldu.
Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen ilk 15'i tamamlayan sürücüler oldular. Sonrasında Haas ve Williams sürücüleri yer aldı.
Kevin Magnussen ve Romain Grosjean 16. ile 18. oldular. George Russell ise bu iki sürücünün arasına girdi.
Gözler bu hafta sonu galibiyet rekorunu egale etme ihtimali bulunan Lewis Hamilton'daydı. İngiliz pilot sert lastiklerle sürüş yaptığı seansı 2.793 saniye geride 19. sırada tamamladı.
Nicholas Latifi ise kazanın ardından son sırada yer aldı.
İkinci antrenman seansı 15:00'te başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|13
|1'34.923
|2
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|22
|1'35.430
|0.507
|0.507
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|22
|1'35.577
|0.654
|0.147
|4
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|23
|1'35.796
|0.873
|0.219
|5
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|21
|1'35.965
|1.042
|0.169
|6
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|23
|1'36.061
|1.138
|0.096
|7
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|22
|1'36.230
|1.307
|0.169
|8
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|24
|1'36.254
|1.331
|0.024
|9
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'36.323
|1.400
|0.069
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|25
|1'36.706
|1.783
|0.383
|11
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'36.896
|1.973
|0.190
|12
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|8
|1'36.970
|2.047
|0.074
|13
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|28
|1'37.110
|2.187
|0.140
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|1'37.201
|2.278
|0.091
|15
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|23
|1'37.230
|2.307
|0.029
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|22
|1'37.430
|2.507
|0.200
|17
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|24
|1'37.595
|2.672
|0.165
|18
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|24
|1'37.649
|2.726
|0.054
|19
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|18
|1'37.716
|2.793
|0.067
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|11
|1'37.784
|2.861
|0.068
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|Editör
|Kemal Şengül