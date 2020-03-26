Rusya, Coronavirüs nedeniyle Sochi pistini ziyarete kapattı

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, son günlerde Rusya'da iyice artmaya başladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Coronavirüs salgını nedeniyle tüm restoran ve kafeler 5 Nisan’a kadar kapalı kalacak.

Ülkede vaka sayısı ise 800’ü geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta boyunca çalışanlara ücretli izin uygulanacağını da duyurdu.

Sochi Autodrom'un sahibi olan ANO ROSGONKI, 26 Mart'tan itibaren piste ziyaretçi alınmayacağını açıkladı.

Açıklamada, “Misafirlerin ve çalışanların sağlığı ANO ROSGONKI için bir öncelik."

"Mevcut durum göz önüne alındığında, müşterilerimize olan hizmetler askıya alınacak. Coronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için gerekli önlemler alındı."

"Sochi Autodrom'da hizmetlerin yeniden başlamasıyla ilgili bilgiler resmi web sitemizde ve sosyal ağlarımızda yayınlanacak."

"Sağlıklı kalın ve bizi takip etmeye devam edin." ifadeleri kullanıldı.

2020 Rusya GP 27 Eylül'de yapılacak.

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