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Formula 1 / Son dakika

Rusya, Çin'le yer değiştireceğini yalanladı

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Rusya, Çin'le yer değiştireceğini yalanladı
Ekleyen:
, Editör
4 Şub 2020 06:20

Rusya GP sözcüsü, yarış ile ilgili çıkan son iddiaların aksine Rusya GP'sinin Ekim ayında yapılacağını söyledi.

Corona virüsü nedeniyle Çin Grand Prix'sinin durumu belirsizliğini koruyor ve yarışın 19 Nisan'da yapılmama ihtimali var.

Seçeneklerden ilki yarışı ertelemek, bir diğeri ise yarışı tamamen iptal etmekti.

Bugün Speedweek tarafından ortaya atılan iddiaya göre Çin, olası bir erteleme için seçeneklerine bakıyor.

Bu yıl Eylül ayında yapılacak olan Rusya yarışı Çin GP için en iyi tarih olarak belirlendiği ve tarafların görüşme halinde olduğu söyleniyordu.

Ancak Rusya Grand Prix'si organizatörlerine bu yönde herhangi bir talep gelmedi.

Motorsport.com, bunun üzerine Rusya GP organizatörleriyle iletişime geçerek Çin GP ile yer değiştirip değiştirmeyeceklerini sordu.

Bunun üzerine konuşan yarış sözcüsü, "2020 Rusya GP'nin tarihi geçen yılın Ekim ayında belirlendi ve değişmeyecek." açıklamasında bulundu.

Başka bir yarışın öne çekilmesi demek, o tarih için uçak veya otel rezervasyonu yapan taraftarların mağdur olacağı anlamına geliyor.

Bu yüzden Çin'in başka bir yarışla yer değiştirmesi pek de mümkün görünmüyor. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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