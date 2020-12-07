Russell’ın zaferi kaçırması Aitken’in de canını yaktı

Yarışa 2. sıradan başlayan Russell ilk turda ele geçirdiği liderliği uzun süre boyunca elinde tutmuş ve Sakhir GP’nin Mercedes için heyecan verici bir sonuçla tamamlanacağına dair bir tablo çizmişti ancak Williams’ta Russell'ın yerini alan Aitken’in son virajda yaşadığı sorunla yarışın dengelerini değişmiş oldu.

Güvenlik aracının piste girmesiyle iki pilotu için de tedbir amaçlı pit-stop yapan Mercedes telsiz konuşmaları yüzünden lastikleri karıştırınca her şey tersine döndü.

Her iki pilotu da alt üst eden bu duruma Russell’ın lastik patlaması da eklenince yarıştan zaferle ayrılma umutları ikinci kez çökmüş oldu.

Russell’la iyi bir arkadaşlığı olan Aitken işlerin böyle gitmesine dair üzüntüsünü dile getirdi: “George için hem iş arkadaşı hem de bir dostu olarak gerçekten içim acıdı.”

“Onun için çok iyi bir fırsat olduğu apaçıktı, yazık oldu… Ama bundan hiçbir şekilde sorumluluk hissetmiyorum.”

“Bu bir yarış ve zincirleme reaksiyon zinciri. Mercedes belli ki bir hata yaptı ve ona yazık oldu ama bu bir yarış, ben de kendi payımı alacağıma eminim.”

Aitken, attığı spinin ardından bariyerlerde yaşadığı kazaya rağmen yarışı 16. sırada bitirebilmesinin için kendini zorlamasından kaynaklandığını söyledi: “Hız konusunda oldukça iyi görünüyordum, öndekilere yaklaşıyordum ve onları yavaş yavaş yakalıyordum.”

“Özellikle ilk turda yarışa veda edenlerin ardından bir fırsat doğduğunu düşünüyordum.”

“Ama çok zorladım. Tüm takım için gerçekten üzgünüm bu gerçekten bir utanç ama bu hafta sonundan alınabilecek olumlu şeyler var.” dedi.

Aitken’in sezonun son yarışına ev sahipliği yapacak Abu Dhabi’de yarışıp yarışmayacağı Lewis Hamilton’un sağlık durumuna göre netleşecek.

Çeviri: Zeynep Temel