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Formula 1

Russell: "Verstappen, 2026'da F1'e ara verebilir"

George Russell, Max Verstappen'in Mercedes'e katılmasına karşı olmadığını ancak Hollandalı pilotun 2026'da takımları ve yeni güç ünitelerini değerlendirmek için bir yıl ara vermesine "hiç şaşırmayacağını" söyledi.

Neva Ünsaldı
George Russell, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen'in Red Bull ile 2028 sezonunun sonuna kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen, bu süreyi tamamen doldurmayabileceği sürekli olarak dile getiriliyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff’ün üç kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen'e yönelik aleni ilgisi nedeniyle Hollandalı pilotun adı Mercedes ile anılmaya başlamıştı. Verstappen’in 2025 için olmasa bile 2026 sezonu için seçeneklerini değerlendirdiği bildiriliyor.

Formula 1 iki sene sonra, tamamen sürdürülebilir yakıtlar ve daha fazla elektrik gücüyle çalışması tasarlanan yeni bir motor formuyla birlikte revize edilmiş araçları gridde görecek.

2014 senesinde Formula 1’de yeni motorlar tanıtıldığında Mercedes, Red Bull'un o zamanki Renault motorunu geride bırakarak takımın dört yıllık dünya şampiyonluğu saltanatını sonlandırmıştı.

Tarihin tekerrür edip etmeyeceğini sadece zaman gösterecek olsa da Russell, Verstappen'in 2026'da Mercedes'e geçmek yerine spora bir yıl ara verip bu "piyangonun" kime vuracağını görmeyi tercih edebileceğini düşünüyor.

Daily Mail'e konuşan Russell, “Max ile yan yana gelmekten çekinmem.”

“O da bizimle olmaktan çekinmezdi."

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

“Mercedes'e büyük zorlukla, istatistiksel olarak tüm zamanların en büyük pilotuyla yarışmak için katıldım ve ona karşı performansımı gösterdim, yapabileceğim tek şey buydu.”

“Max 2026 için bir yıl ara verip en iyi takımın hangisi olduğunu görebilir. Bunu yaparsa hiç şaşırmam. Unutmayın, 2026 bir piyango. Yani gerçekten ne olacağını bilmiyorsunuz.” dedi.

Kendi geleceği hakkındaki düşünceleri sorulduğunda ise Russell, Dünya Şampiyonu olmak istediğini ve bunun Mercedes ile olmasını istediğini açıkça belirtti.

"Ben sadık biriyim ve Mercedes bana bu fırsatı verdi, ancak ben Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. Şu an o durumda değiliz."

“Ama bir yıl önce McLaren en yavaş takımdı ve şu anda en hızlı takım haline geldiler.” dedi.

Bu arada Verstappen, Guardian gazetesine geleceği hakkında sorulan bir soruya yanıt olarak, “Kariyerimi burada, Red Bull'da bitirmek isterim, bunca yıl boyunca tek bir takımda kalmak inanılmaz olurdu.”

"Ben oldukça sadık bir insanım ve bu benim için çok şey ifade ediyor. Takımdan da beklentim bu ve şu ana kadar her şey harikaydı. Bunu uzun süre devam ettirmek istiyorum." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

 

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