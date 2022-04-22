Russell'ın tabandaki destek kolu dalgalanma nedeniyle kırılmış

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Wolff ayrıca dalgalanmanın şiddeti nedeniyle pilotlarının düzlükte tam gaz gidemediğini ve Tamburello şikanı öncesinde ayaklarını gazdan çekmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Ana düzlükte tam gaz süremedik. Düzlükte ayağımızı gazdan çekmek zorunda kaldık." dedi.

Mercedes, Barselona'daki testlerde tabanının arka kısmına metal destek kolu bağlamak zorunda kalmıştı. O dönemde bu parçalar yasal değildi ancak birçok takım onları kullanınca FIA kurallarda değişiklik yaparak metal destek kollarını yasal hale getirdi.

Pilotlarının yaşadıkları sorun için Wolff, "Onlar bu konuda deneyimliler ancak ben hayatımda hiç böyle bir deneyim yaşamadım. Araç kesinlikle sürülemez seviyede." dedi.

Both Mercedes struggled in FP1, the only practice session before qualifying later on Friday Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Şampiyonada lider durumda bulunan Ferrari de dalgalanma sorununu en başından beri yaşıyor ancak İtalyan ekip, bu sorunu performans kaybetmeden atlatmayı başarıyor.

Wolff, "Onların dalgalanma şekli bizimkinden biraz farklı. Bizdeki sıklık seviyesi daha yüksek görünüyor ve ana fark, onlar frene bastığında araçları stabil hale geliyor. Bizimkisi ise gelmiyor." dedi.

Russell ilk antrenman seansını lider Charles Leclerc'in neredeyse 5 sn gerisinde tamamlarken, Hamilton Russell'dan da 2 sn yavaştı ve 18. sırada kaldı.

Wolff, antrenmandaki farkın lastikleri ısıtmakla alakalı olduğunu söyledi.

Wolff, "Ferrari lastikleri doğrudan doğru aralığa getirirken diğer herkes sorunlar yaşadı."

"Lewis ve George'dan aldığımız geri bildirimler, lastiklerde hiç yol tutuşunun olmadığı yönünde. Farklar lastiklerden kaynaklanıyor."

"Bu sorunu aşamıyorsanız, araç zıplar durur ve nerede durur bilmiyorum."

"Bence performansta bazı farklılıklar olacak ve [Cuma günü sıralamalarda] gerçekten geride kalan bir takım görebilirsiniz."

"Hızlı turdan 5 sn yavaştık. Bu araçtan ya da pilottan kaynaklanan bir fark değildi." dedi.