Russell'ın tabandaki destek kolu dalgalanma nedeniyle kırılmış

Wolff ayrıca dalgalanmanın şiddeti nedeniyle pilotlarının düzlükte tam gaz gidemediğini ve Tamburello şikanı öncesinde ayaklarını gazdan çekmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Ana düzlükte tam gaz süremedik. Düzlükte ayağımızı gazdan çekmek zorunda kaldık." dedi.

Mercedes, Barselona'daki testlerde tabanının arka kısmına metal destek kolu bağlamak zorunda kalmıştı. O dönemde bu parçalar yasal değildi ancak birçok takım onları kullanınca FIA kurallarda değişiklik yaparak metal destek kollarını yasal hale getirdi.

Pilotlarının yaşadıkları sorun için Wolff, "Onlar bu konuda deneyimliler ancak ben hayatımda hiç böyle bir deneyim yaşamadım. Araç kesinlikle sürülemez seviyede." dedi.

Both Mercedes struggled in FP1, the only practice session before qualifying later on Friday

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images