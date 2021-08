Russell’ın stratejiye olan güveni nasıl herkesi şoka uğratmasını sağladı

Russell, sıralama turlarının üçüncü bölümüne kalması ardından değişken koşullarda geçici bir zaman turları atmak yerine seansın sonunda tek bir hızlı tur atmaya odaklandı.

Capito, ilk 10’a girmenin zaten çok iyi bir sonuç olduğunu ve Russell’ın baskı altında iyi iş çıkardığı düşünüldüğünde takımın seansın sonuna kadar bekleyerek kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

Russell’ın kısa bir süreliğine pole pozisyonunu elinde tutsa da Max Verstappen’in turunu tamamlamasıyla ikinci sıraya düştü.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Capito, “Bence bunu çok iyi planladık. Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı planlamak için yeterli zamanımız vardı ve temelde, kaybedecek bir şeyimiz yoktu.”

“Sıralamaların üçüncü bölümüne kalmak bizim elde edebileceğimiz en büyük başarı. Bu yüzden, neticede 10. olmak iyidir, değil mi? Bu nedenle, kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Böylece her şeyi tek turda bir araya getirebilmemiz gerekti ve George’un bunu yapabileceğini biliyorduk.”

“Bu koşullarda, her pilot sadece bir turda her şeyi bir araya getiremez. Islak zemin lastikleriyle güvenli bir şekilde koşulları kontrol etmesi için ilk tur piste çıkmasına izin verdik. Ardından, geçiş lastikleriyle her şeyi doğru yapması gereken 2 tura sahipti.”

“Diğerlerine ayak uydurmayı başardı ve ilk 3 turda kazandığı tüm güveni bu tek turda kullandı. Harikaydı.”

“Bence her açıdan çok özeldi. Ayrıca basit bir sıralama seansı değildi. Ancak asıl farkı, bu koşullarda yarattığınızı düşünüyorum.” dedi.

Capito, bu sezon takımının hem sıralama turlarında hem yarışlarda doğru stratejileri yaparak büyük bir adım attığını ve takım içerisindeki iletişimin de geliştiğini belirtti.

“Budapeşte’de takımın, starteji açısından karar almakta çok geliştiğini görmüştüm. Bu sezon boyunca doğru iletişimle, doğru seviyede, doğru iletişim stratejisiyle iyi kararlar aldık diye düşünüyorum. Kim kiminle konuşacak ya da kim kararı verecek konusunda bence çok geliştik.”

“Bu yüzden, epey hızlı karar alabiliyoruz ve ardından herkes bunu destekliyor. Bence bu, bizim için büyük bir gelişme.”

Capito, Russell’ın pazar günkü yarışta ne başarabileceği konusunda açık fikirli olduğunu da belirtti.

“Ne yapabileceğimizi göreceğiz. Sanırım [yarın] hava koşulları, bugünküne çok benzeyecek. Doğru kararları almanız gerekiyor, havanın nasıl olduğundan emin olmanız gerekiyor, doğru hava tahminleri gerekiyor ve sonra buna göre hareket edip ne olacağını göreceğiz. Bence bu şartlarda yarışı planlamak imkansız.”

“İlk virajdan podyuma çıkmaya kadar birçok şey olabilir! Her şey mümkün. Yarışmak konusunda en harika şey ne olacağını tahmin edilemememiz. Buradaki gibi koşullarla da karşılaşabilirsiniz. Bence F1 ve genel olarak yarışmayı özel yapan şey de bu.”