Russell, sıralama turlarındaki performansının sırrını açıkladı

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Russell, son üç yılda, rekabetçi Williams'ı gridde olması gerekenden daha yükseğe yerleştirmesiyle tanındı ve "Bay Cumartesi" lakabını elde etti.

Tek turda, maksimum seviyede zorlama şansına sahip olmaktan hoşlandığını vurgulayan genç İngiliz'in sıralama turlarında başarılı olması tesadüf değil.

Crash.net’e konuşan Russell, “Sıralama turlarının baskısı; oraya gidiyorsunuz, işi bitirmek için bir tur şansınız var, baskı üzerinizde ve bütün dünya sizi izliyor.”

“Bu beni heyecanlandırıyor ve oraya gidip bu baskı sayesinde kendimi geliştiriyorum. Bence birçok pilot için de hafta sonunun en heyecanlı kısmı bu. Sıralama turları aracınızın en hızlı olduğu ve her şeyi ortaya koyduğunuz yer.”

“Yarış daha çok sonuna kadar uğraştığınız bir maraton koşusu gibi. Bütün turlarda sonuna kadar zorlayamazsınız çünkü bunu yaptığınızda lastiklerinizi, motorunuzu ve frenlerinizi yakarsınız.”

“Fakat sıralama turları öyle değil. Hiçbir şeyi saklamak zorunda değilsiniz. Sonuna kadar zorluyorsunuz ve hoşuma giden tarafı da bu.” dedi.

“Bir F1 Sürücüsünün Saf Hızı Gelişmez”

Russell sıralama turlarının, hafta sonunun en hızlı sürücüsünü ödüllendirdiği söylerken aynı zamanda bir sürücünün kariyeri boyunca daha doğal bir hıza ulaşmayı öğrenemeyeceğine inanıyor.

Doğuştan kazanılan yetenekten ziyade, bu doğal hızın bilgi ve deneyimlerin sonucu olduğunu söylüyor genç yıldız.

“Bence bir sürücü olarak doğal hızınız 16, 17 yaşınızdan itibaren kariyerinizin sonuna kadar gelişmeyecektir.”

“Takımınızla nasıl daha iyi çalışacağınızı ve aracınızdan nasıl daha iyi sonuç alacağınızı öğreniyorsunuz, ayrıca teknik açıdan örneğin ‘Lastiklerimi pistte daha iyi gitmek için nasıl kullanmalıyım?’ gibi bazı sorularla kendinizi zorladığınızda daha hızlı olursunuz.”

“Bunlar tamamen deneyim ile elde edebileceğiniz şeyler ve ben büyük bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum.”

“Üç yıl önceki kendimden kesinlikle çok daha hızlıyım. Doğal yeteneğim sayesinde değil, daha çok teknik açıdan öğrendiğim bilgiler sayesinde.”

George Russell, Mercedes W10 Mule Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes’in genç pilotu için 2022 yılında F1’deki ilk pole pozisyonu gelebilir, tabii bu yeni Mercedes W13’ün hızına bağlı.

2021 Belçika yarışında ilk defa ön sıradan başlama fırsatını bulan Russell, sıralama turlarının ona yoğun bir adrenalin hissi verdiğini de sözlerine ekledi.

“Bir tur içinde böyle özel bir başarı elde ettiğinizde, hissettiniz saf mutlulukla beraber tabii ki adrenalin patlaması yaşıyorsunuz çünkü her şey kısa bir süre içinde gerçekleşiyor.”

“Bu araçla bütünleşmekle ilgili. Aracın içinde rahat ve güvenli hissetmelisiniz. İstediğiniz anda istediğiniz tepkiyi vermelisiniz ve bu sizi bir hız trenindeymiş gibi hissettiriyor. Olabileceğiniz en yüksek hızdasınız ve diğer her şey bulanık”

“Tek bir şeye odaklısınız, her virajda bir sonraki viraja ve o virajları en hızlı şekilde geçmeye. Bu gerçekten de hız treninde inanılmaz bir sürüş gibi, hayatınızın en hızlı sürüşü.”

“Her hafta sonu aynı böyle hissediyorum. Güzel bir iş başardığınızda adrenalin kaçınılmaz oluyor ve bu muhteşem hız treninin kontrolü tamamen sizde.”

Çeviri: Yaren Nükur

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images