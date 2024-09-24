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Formula 1 Singapur GP

Russell'ın Singapur yarışından sonra titrediği görüntüler ortaya çıktı

George Russell'ın Singapur'da "sıcak çarpması" sonrası titrediği anları yayınlanmamış görüntülerde ortaya çıktı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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George Russell, Mercedes F1 W15, battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

George Russell, Mercedes F1 W15, battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Singapur Grand Prix'sinin yayınlanmamış görüntüleri Mercedes pilotu George Russell'ın yarışın sonunda parc ferme'den geçerken sendelediği anı ortaya çıkardı.

Sıralama turlarında gridin ikinci çizgisine yerleşen George Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, Marina Bay'de zorlu bir yarış geçirdi ve Mercedes çifti damalı bayrağın ardından dördüncü ve altıncı sıraya geriledi.

Her iki Mercedes sürücüsü de yarışı, pole pozisyonundan itibaren üstünlük sağlayarak 2024 sezonundaki üçüncü zaferini elde eden ve altı yarış kala Max Verstappen'in Sürücüler Sıralamasındaki liderliğini 52 puana indiren Lando Norris'in bir dakikadan fazla gerisinde bitirdi.

Russell ve Hamilton yarış sonrası medya görevlerinden muaf tutulurken, Mercedes tarafından Pazar günü yapılan açıklamada sürücülerin “akşamki yarışın yorgunluğundan” sonra kendilerini toparlamaya çalıştıkları doğrulandı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff daha sonra ikilinin “kendilerini iyi hissetmediklerini” ve “sıcak çarpması ya da buna benzer bir durumdan” muzdarip olduklarını söyledi.

Takım daha sonra sosyal medyada bir Mercedes çalışanının Marina Bay padoğundaki takımın misafirperverlik biriminde gülümseyen Russell ve Hamilton'a bir tabak yemek verirken çekilmiş bir klibini yayınladı.

Valtteri Bottas'ın Sauber'inin araç içi kamerası tarafından 62 turluk zorlu yarışın sonunda çekilen görüntüler, Russell'ın yarışın sonunda parc ferme'de sendeleyerek ilerlediğini ve bir ara ellerini Bottas'ın aracının ve solunda park halinde duran aracın lastiklerine dayadığını ortaya çıkardı.

Russell daha sonra birkaç metre ilerledikten sonra elini hemen önünde park etmiş olan Charles Leclerc'in Ferrari'sinin sol arka lastiğine koydu.

Singapur Grand Prix'si, çok sıcak koşullarda yapılan yarışla F1 takvimindeki fiziksel olarak en zorlu etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.

İlk kez 2008 yılında F1'in ilk gece yarışı olarak takvime giren Singapur GP'sinin tarihindeki en hızlı yarış 2024'te gerçekleşmiş ve Norris yarışı Güvenlik Aracı periyotlarının olmaması nedeniyle bir saat 42 dakikada tamamlamıştı.

Williams pilotu Logan Sargeant'ın sıcak çarpması belirtileri göstererek yarıştan çekildiği ve Alpine pilotu Esteban Ocon'un koşullar nedeniyle kaskının içine kustuğu geçen yılki Katar Grand Prix'sinden bu yana sürücü sağlığı mercek altında.

F1'in yönetim organı olan FIA endişelere yanıt olarak 2024 için araçlara takılacak ve kokpite serin hava yönlendirilmesine yardımcı olacak soğutma kepçelerini onayladı.

Hamilton ve Russell daha önce takım telsizinden 2024 sezonu boyunca çeşitli noktalarda kokpitteki koltuklarından yayılan sıcaklık hissinden şikayet etmişlerdi.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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