Russell'ın Singapur hedefi ikincilik
George Russell, Mercedes'in güçlü olabileceği Singapur'da podyum hedefliyor.
Eski güzel günlerini mumla arayan Mercedes, son 1.5 sezondur yalnızca bir kez kazanabildi ve şampiyonluk mücadelesinin epey uzağında kaldı.
Şu anda takımlar şampiyonasında ikinci sırada bulunan Mercedes için artık hedef 2024 sezonu, ancak takım bu sezonu da galibiyetle kapatmak ve hiç olmazsa Red Bull'un devasa serisine son verebilmek istiyor.
Singapur bu anlamda takım için büyük bir fırsat, nitekim pist yüksek yere basma gücü istiyor ve Mercedes'in bu koşullarda iyi olduğu biliniyor.
Bu sezon sadece bir kez podyuma çıkabilen George Russell da yarıştan umutlu.
RacingNews365'e konuşan Russell, "Geçen yıl Singapur'da gerçekten hızlı bir aracımız vardı, ne yazık ki hafta sonu boyunca bundan en iyi şekilde yararlanamamıştık."
"Şu anda ön grupta biz, Ferrari ve McLaren arasında çok yakın bir rekabet var. Aston Martin'in performansı inişli çıkışlı."
"Umarım burada, yüksek yere basma gücü isteyen bir pistte Red Bull ile aramızdaki farkı biraz kapatabiliriz."
"Bence daha çok ikinci sıra için mücadele vereceğiz, ancak tüm detayları göz önünde bulundurmamız gerekmekte. Kimin önde kalacağını küçük farklar belirleyecek." dedi.
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