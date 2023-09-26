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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Russell'ın Mercedes takım emirleri konusunda 'hiçbir kırgınlığı yok'

George Russell, Japonya GP'sinin son turlarında takım arkadaşı Lewis Hamilton ile pozisyon değiştirmesinin istenmesi konusunda 'hiçbir kırgınlığı olmadığını' söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes pilotları Suzuka'da art arda ilerlerken arkalarından Ferrari pilotu Carlos Sainz yaklaşıyordu. Hamilton'ın daha taze lastiklerle Russell'dan daha hızlı olması sebebiyle takım, yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotun öne geçme talebini kabul etti. Böylelikle Russell Sainz'ı olabildiğince uzun süre arkasında tutmak zorunda kaldı.

Russell başlangıçta takımın son tura kadar beklemesini önererek verilen kararı sorgulasa da sonrasında buna uydu.

Buna karşılık Hamilton'dan, kendisine DRS vererek savunmasına yardımcı olmasını istedi. Hamilton yardım etmeyi kabul etse de Russell yine de Sainz tarafından kısa sürede geçildi.

Yarıştan sonra Russell takım emirleriyle bir sorunu olmadığını, amacın Mercedes'in genel sonucunu artırmak olduğunu söyledi.

Motorsport tarafından yer değişimini kabul edip etmediği sorulduğunda Russell, "Evet, elbette." 

"Telsizi bir tür tahliye vanası olarak kullanıyorsunuz çünkü aracın içi çok sıcak, uzun bir yarıştasınız, bir buçuk saat boyunca zorluyorsunuz, her santim için mücadele ediyorsunuz."

"Asıl hedefimiz Takımlar Şampiyonası'nı ikinci sırada bitirmek. Benim için Pilotlar Şampiyonası tamamen ihtimal dışı, Lewis iyi bir pozisyon için savaşmak için iyi bir yerde."

"Benim amacım sadece bu sezonu Ferrari'nin önünde bitirmek ve gelecek yıl için çalışmaya devam etmek. Yani evet, benim açımdan sorun yok." yanıtını verdi.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell, şunları da ekledi: "Elbette takım için değerlendirme yapmak zor." 

"Ama dediğim gibi, benim tek bir hedefim var, o da Takımlar Şampiyonası'nı ikinci sırada bitirmek. Lewis bu yıl gerçekten istikrarlı bir sezon geçirdi, Pilotlar Şampiyonası'nda üçüncülük için mücadele ediyor."

"Benim açımdan bir kırgınlık yok. Dediğim gibi, araç üzerinde çalışmamız gerekiyor. Beşinci ve yedinci sıraya karşı olası bir beşinci ve altıncı sıra için üzülmeyeceğiz." 

Russell ve Hamilton yarış sırasında birkaç kez pistte sert bir şekilde mücadele etti ve bir noktada Russell telsizden, 'birbirleriyle mi yoksa başkalarıyla mı' mücadele etmeleri gerektiğini sordu.

Aralarındaki mücadele zaman zaman gergin görünse de Russell adil olduğu konusunda ısrar etti.

Russell, "Bunu adil ve zorlu bir mücadele olarak gördüm." 

"Onu baskı altına alabilecek ve ona hamle yapabilecek pozisyonda olmak beni mutlu etti. Bu yüzden bundan olumlu sonuçlar çıkarabilirim."

"Bu hafta sonu aracı kullanmanın ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde, hızımın gerçekten güçlü olduğunu düşündüm. Zor ve adil bir yarıştı. Elbette birbirimizle mücadele ederken biraz zaman kaybettik."

"Bu yüzden telsizde biraz hayal kırıklığına uğruyorsunuz, ama bu sadece yarışın bir parçası." dedi.

Herhangi bir noktada çok ileri gidip gitmediği sorulduğunda ise Mercedes pilotu şunları söyledi: "Hayır. Sadece ikimiz de etrafımızdaki araçlara karşı zaman kaybettik. Dediğim gibi, pozisyonu birbirimize kolayca vermek istemedik çünkü henüz yarışın başlarındaydık."

"Benim hızım daha fazlaydı ama önde olan araç oydu, bu yüzden bunu tartışmayacağız bile. Yapacak daha önemli işlerimiz var, o da aracımızı nasıl daha hızlı hale getireceğimiz."

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