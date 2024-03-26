Russell'ın kırmızı bayrak çağrısı Japonya GP brifinginde görüşülecek

George Russell, geçtiğimiz hafta sonu Avustralya GP'de Fernando Alonso'yu kovalarken pist dışına çıkmış ve ardından bariyerlere çarparak tekrardan piste dönmüştü.

Piste döndükten sonra Russell'ın arcı pistin tam ortasında yan şekilde durdu. İngiliz pilot panikledi ve hemen takım radyosundan FIA'ya çağrıda bulundu.

Durum gerçekten de çok tehlikeliydi - araç sol tarafının üzerine yatmış durumdaydı ve ve taban kısmı hızla gelen araçlara doğru bakıyordu. Bu kısım olası darbelere karşı korunaklı değildi, dolayısıyla en ufak bir temas bile ciddi yaralanmalara yol açabilirdi.

Russell bunun üzerine takım radyosundan, "Kırmızı bayrak! Kırmızı bayrak! Kırmızı bayrak! Kırmızı bayrak! Pistin ortasındayım. Kırmızı bayrak! Kırmızı bayrak! Kırmızı! Kırmızı! Kırmızı! Kırmızı! Kırmızı! Kırmızı! Kırmızı! Kırmızı! Kırmızı! Kırmızı! Ortadayım! Kırmızı! Kırmızı! Lanet olsun!" dedi.

Bu yakarışa rağmen FIA, son turu sanal güvenlik aracı altında geçmeye karar verdi ve Russell'ı almak üzere kaza yerine tıbbi aracı gönderdi.

Bu gibi durumların bir daha yaşanmamasını sağlamak için konunun Japonya'daki sürücüler brifinginde tartışılması bekleniyor.