Russell'ın ikinciliği ardından Hamilton: ''Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor''

Mercedes, gelecek sezon Hamilton'ın yanına Williams'tan Russell'ı mı terfi edeceklerine yoksa Valtteri Bottas'ı mı takımda tutacaklarına henüz karar vermedi.

Russell ve Bottas yaz arasının dönüşünde, Mercedes'in kararıyla ilgili ilerleme konusunda çok fazla detay vermedi ve Bottas ile çalışma ilişkisinin "her zamankinden daha iyi" olduğunu vurgulayan Hamilton ise takımı ne karar verirse versin destekleyeceğini söyledi.

Hamilton, ara ara Mercedes'in sürücü kadrosunu 2022 yılında değiştirmemesini istediğini de ima etmişti.

Spa'daki sıralama turlarında şaşırtıcı şekilde ikinci sırayı alan Russell'ın potansiyel olarak yarışa 13. sıradan başlayacak Bottas'ın takımdaki yerini alması konusunda aynı mı hissettiği sorulan Hamilton, ''Farklı hissetmiyorum.''

''Yani, George tüm sene boyunca harika iş çıkarıyordu. Bu bir şeyi değiştirmiyor.''

''Valtteri'de olduğu gibi onunda üzerinde baskı olduğuna eminim. Onun iyi performanslar gösterdiğini görmek güzel. Onun hakkını yiyemem.'' ifadelerini kullandı.

Sıralama sonrası basın konferansında Hamilton ve pole pozisyonunun kazananı Max Verstappen'in yanında konuşan Russell, en iyi performansını göstermenin öneminden bahsetti.

Sıralama turlarını Verstappen'in 0.321 saniye arkasında tamamlayan Russell da şu ifadeleri kullandı: ''Formula 1 oldukça acımasız bir spor.''

''Tüm dünyada sadece 20 tane sürücü için yer var ve muhtemelen Formula 1'de olmayı hak eden daha fazla kişi var.''

''Bu kontrat konuşmalarındaki kişisel deneyimimi gözardı edersek, şu anda neler yapabileceğinizi göstermek ve ayağınızı gaz pedalından kaldırmamak istersiniz. Çünkü eğer kaldırırsanız, koltuğunuzu alacak bir genç gelecektir.''

''Hiçbir zaman boşvermiş olamazsınız.''

Spa'daki yarışı üçüncü sırada tamamlayan Hamilton, yağmur nedeniyle ertlenen ve birinci ve ikinci bölümü lider tamamlayan Lando Norris'in Eau Rouge'da kaza yapmasıyla 40 dakikadan fazla bir süre boyunca kırmızı bayrak çıkan, yağışlı sıralama turlarının ''herkes için zor olduğunu'' da ekledi

Hamilton, Verstappen ve Russell hakkında ise sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bu çocuklar son aşamalarda harika işler çıkardı.''

''Üçüncü bölümde ilk turum iyiydi ancak bu herkes için zordu.''

''Lando'nun iyi olduğunu görmek güzel. O aşırı hızlıydı.''

''Bugün burada bizimle oturuyor olabilirdi hatta muhtemelen beni buradan atmış bile olabilirdi.''

''Bugün harika bir hızımız vardı ve umarım yarın da böyle olur.''