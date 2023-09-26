Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!
Avusturyalı takım patronu, Japonya GP'sinin son bölümünde takım emri vermek üzere Mercedes'in pit duvarına müdahalede bulundu. Ameliyat sonrası evinde dinlenen Toto Wolff, Russell'ın Hamilton'a yol vermesini emretti, aksi takdirde Sainz'ın da kendilerini geçeceğini düşünüyordu.
Podyumdan çok uzakta olmasına rağmen Mercedes, Suzuka'daki 53 turluk yarışta lastik aşınmasının ötesine geçen bazı sorunlarla karşılaştı.
Takım, yarışta Ferrari'lere üstünlük kurmak için büyük ölçüde lastik yönetimine güvendi, ancak umulan hedefe ulaşılamadı ve şampiyonada Ferrari'ye dört puan daha kaybettiler.
Fakat hafta sonunun ana konusu Mercedes pilotları arasındaki mücadeleydi ve iş öyle bir noktaya geldi ki, diz ameliyatı nedeniyle Japonya'da bulunmayan Toto Wolff sürücülerine emir vermek adına evinden müdahalede bulunmak durumunda kaldı.
Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Erik Junius
Daha yarışın ilk turlarında, yedinci ve sekizinci giderken ikili arasında mücadele vardı. Beşinci turda karşı karşıya gelen ikili, 14. turda yine mücadele etmek zorunda kaldı ve Hamilton'ın Russell'ı dışarı itmesi, takım arkadaşı tarafından öfkeyle karşılandı.
George takım radyosundan şikâyette bulundu fakat olayda İngiliz pilota herhangi bir ceza çıkmadı.
Bu noktada, tesadüfi olmayan şekilde, Russell ve Hamilton'ın yarışı iki farklı yola girdi. Lewis 16. turda pite girerek iki pit stopa yönelirken, Russell (güvenlik aracı umuduyla) 24. tura kadar devam etti ve tek pit stopa yöneldi.
Lewis Hamilton, Mercedes W14, effettua il pit stop nel GP del Giappone
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Hamilton ikinci pit-stopunu tamamladığında (34. tur) Russell'ın 16 saniye gerisinde piste döndü ve aradaki farkı giderek azalttı. Carlos Sainz de bu ikiliyi yakın takipteydi.
Bu noktada Lewis'in, lastiklerden ötürü çok daha yavaş bir tempoda ilerleyen takım arkadaşının arkasında zaman kaybetmemesi hayati önem taşıyordu ve bu kez Russell'a Lewis'e yol vermesi yönünde net bir emir verildi.
Bu emir doğrudan, iki pilotu arasında çıkacak bir iç çatışmanın Sainz'ın ikisini de geçmesine yol açacağından endişelenen Wolff tarafından cep telefonu aracılığıyla verildi.
Sainz, Russell'ı geçmekte sorun yaşamazken, Hamilton'ı geçemedi. Yani Mercedes'in isteği oldu.
George Russell, Mercedes W14, si difende da Carlos Sainz, Ferrari SF-23: lo spagnolo poi è riuscito a passarlo
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Yarıştan sonra konuşan Hamilton, "Pozisyonlarımızı daha erken değiştirmeliydik. Benim için arkamdaki Ferrari'ye mümkün olduğunca büyük bir fark açmak çok önemliydi."
"Daha erken davranmış olsaydık, belki George'un Carlos'u arkasında tutma şansı daha yüksek olurdu, çünkü benimle mücadele etmek onun lastik yönetimine kesinlikle yardımcı olmadı."
"Birbirimizle değil, takımlar şampiyonası için mücadele ediyoruz, sürücüler olarak hedeflememiz gereken prestijli hedeflerimiz yok."
"Önemli olan en azından birimizin yarışı bir Ferrari'nin önünde bitirmesini sağlamaktı ve bugün bunu yapmak için gerçekten bir takım olarak çalışmamız gerekiyordu." dedi.
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