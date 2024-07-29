Russell'ın aracındaki ağırlık kaybının sebebini Horner açıkladı!
Christian Horner, Russell'ın aracının neden minimum ağırlığın altına düşmüş olabileceğini açıkladı.
Christian Horner y Toto Wolff
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
George Russell, Spa-Francorchamps'da zafer kazandıktan kısa bir süre sonra Belçika Grand Prix'sinden diskalifiye edilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Russell, Spa-Francorchamps'da damalı bayrağı Lewis Hamilton'ın önünde geçerek sezonun ikinci zaferini elde etmişti. Ancak kısa süre sonra Russell'ın aracının minimum ağırlık sınırından daha hafif olduğu tespit edilince galibiyeti tehlikeye girdi.
Yarış hakemleri, Russell'ın W15'nin kurallara uygun olmadığını hızlı bir şekilde doğruladı ve bu durum onun diskalifiye edilmesine neden oldu.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell'ın tek pit stop stratejisi nedeniyle kaybettiği lastik kauçuğunun, aracın minimum ağırlığın altına düşmesine neden olduğunu söylemişti.
Mercedes, Belçika Grand Prix antrenmanlarında sert lastikleri denememişti.
Bu da sert lastiklerin nasıl performans gösterdiğine dair hayati bilgilerin eksik olmasına yol açtı. McLaren ve Ferrari de aynı şekilde sert hamuru kullanmamıştı.
Üst sıradaki takımlardan yalnızca Red Bull beyaz logolu lastikleri kullanmıştı.
Russell'ın diskalifiyesinin ardından Red Bull takım patronu Christian Horner, Russell'ın tek pit stop stratejisi nedeniyle kaybettiği kauçuğun, aracın ağırlığını yeterince düşürerek minimum ağırlık sınırının altına düşmesine neden olabileceğinden emin olduğunu belirtti.
Sky F1'e konuşan Horner, bu durumdan çok emin olduğunu belirtti.
"Eminim ki stratejisi nedeniyle bir kilonun üzerinde kauçuk kaybetmiştir, bunu biz cuma günü görmüştük."
"Bu George için gerçekten çok üzücü bir haber ama hesaplamalarında bir hata yapmışlar."
Konu ile ilgili Mercedes'ten Andrew Shovlin de benzer şeyleri söylemişti: "Aracın neden yarıştan sonra hafif olduğunu henüz net olarak anlayamadık ama bu durumu tam anlamıyla araştıracağız."
"Tek pit stop stratejisinden dolayı kaybedilen kauçuğun katkıda bulunduğunu düşünüyoruz ve bunun nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlamaya çalışacağız."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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