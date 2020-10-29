Russell'ın antrenörü, COVID-19 semptomları nedeniyle izole oldu

Williams pilotunun antrenörü Aleix Casanovas, hafif solunum semptomları göstermesinin ardından bugün kendisini izole etti. Casanovas yarın padok dışında test yaptıracak. Casanovas'ın padoğa girebilmesi için test sonucunun negatif çıkması gerekiyor.

Russell ve Casanovas'ın geçtiğimiz Pazar gününden sonra temas kurmadığı açıklandı. En son bir arada olduklarında ikisinin de test sonucu negatifti.

Russell en son Salı günü İtalya'ya girmeden önce test yaptırdı ve test sonucu negatif çıktı. Yabancıların İtalya'ya girmesinden önce test yaptırmaları zorunlu.

Motorsport.com'a konuşan Williams sözcüsü, "Bu sabah hafif solunum semptomları gösteren George Russell'ın performans koçunun FIA talimatlarına göre kendisini izole ettiğini doğrulayabiliriz."

"Dün yapılan COVID-19 testi negatif çıkmıştı. Ancak o, FIA'dan daha fazla direktif almadan önce padok dışında önlem için bir test daha yaptıracak."

"O, Portekiz'deki yarış gününden bu yana George ile temas kurmadı. George, planlı COVID-19 testini İtalya'ya girebilmek için yaptırdı ve sonucu negatif çıktı."

"Russell, takımın düzenli test programı kapsamında Cuma günü pistte yeniden test yaptıracak." dedi.

Williams, bu hafta sonu Imola'ya yedek pilot olarak Jack Aitken'i getirmişti.

Bu sene yarışlara katılan tüm personelin, düzenli olarak COVID-19 takibi yapması, her 5 günde bir test yaptırması, bunlardan birisinin piste geldikten 24 saat içerisinde yapılması gerekiyor.

COVID-19 protokolleri kapsamında, pist dışında COVID-19 semptomları gösteren çalışanların takımların direktifi doğrultusunda en yakın tıbbi merkeze başvurması gerekiyor.

COVID-19 semptomları içerisinde "ateş, öksürme, solunum sıkıntısı, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz şişmesi, tat ve koku duyusu kaybı, yorgunluk, deri döküntüsü, ayak ya da el parmak renginde değişiklik ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bahsettiği diğer semptomlar yer alıyor.