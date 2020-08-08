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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!

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Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 15:01

Esteban Ocon, Cumartesi günkü sıralama turlarında George Russell'ı engellediği gerekçesiyle üç sıra grid cezası aldı.

Renault sürücüsü Ocon, yavaş ilerleyen Antonio Giovinazzi'yi geçmeye çalışırken, George Russell'ı engellemiş ve İngiliz pilotun turunu olumsuz etkilemişti.

İngiliz pilot bu olayın ardından telsizden Ocon'u şikayet etti ve Fransız pilotun davranışlarının tehlikeli olduğunu belirtti.

Ocon ve Russell, sıralama turlarının ardından hakemler tarafından çağrıldılar ve sonuç olarak Fransız pilota üç sıra grid cezası verildi.

Bildiride Ocon'un Giovinazzi'yi geçerken Russell'ı engellediğine yer verildi ve takımın da konu hakkında Fransız pilota bilgi vermediğine dikkat çekildi.

Sonuç olarak Ocon, aldığı üç sıra grid cezasının ardından 14. sıraya geriledi.

Bu, Sebastian Vettel, Carlos Sainz ve Romain Grosjean'ıın birer sıra yükseleceği anlamına geliyor.

Ocon, olayla ilgili bir de ceza puanı aldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Esteban Ocon
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

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