Formula 1 Sao Paulo GP

Russell'dan Wolff'e övgü: "Zor zamanlarda bile kimseyi işten çıkarmadı"

George Russell'a göre Mercedes'in zorluk yaşadığı yer etkisi döneminde bile kadrosunda değişiklik yapmaması, takımın yeniden zirveye çıkmasında büyük bir önem taşıyor.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 07:15

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Motorsport Silver Streak



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Brackley merkezli takım, pazar günü gerçekleştirilen Sao Paulo Grand Prix'sinde dokuzuncu takımlar şampiyonluğunu ilan etti ve bu, Mercedes'in 2021 sonunda sona eren üst üste sekiz şampiyonluk serisinin ardından kazandığı ilk takımlar şampiyonluğu oldu.

Takım, 2022-2025 yılları arasındaki yer etkisi döneminde zorlanırken dört sezon boyunca istediği başarıları elde edemedi.

Mercedes pilotu George Russell, performanslarındaki ani düşüşe rağmen takımın çalışanlarına duyduğu güveni koruduğunu söyledi.

Russell, "Geçtiğimiz yıllarda önemli pek çok şey yaşadık ve gerçekten zorlu bir dönemden geçtik."

"Ancak Toto'nun liderliğinde en çok takdir ettiğim şeylerden biri, mevcut ekibin geçmişte hem başarılı olduğumuz hem de zorlandığımız dönemde burada olan kişilerden oluşuyor olması."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"O dönemde kimse işe alınmadı veya işten kovulmadı. Elbette şampiyonluk için takımdaki herkesi tebrik etmek gerekiyor, ancak işler yolunda gitmediğinde bile ekibe duyduğu sadakat ve güven nedeniyle Toto'ya özellikle teşekkür etmek lazım." dedi.

Yarışın ardından Interlagos'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Toto Wolff'e takımın istikrarı soruldu.

Wolff, istikrarın bir etken olduğunu belirtirken takıma son dönemde katılan çok sayıda isim bulunduğunu da söyledi. Mercedes'in çalışma kültürünü tanımlamak için tercih edeceği ifadenin ise 'güven ortamı' olduğunu dile getirdi.

Wolff, "Biz, insanları işe alıp ardından kolayca işten çıkaran bir takım değiliz. İnsanların gelişebileceği, hata yapmalarına izin verilen ve fikirlerini açıkça dile getirebildikleri bir kültür ve çalışma ortamı sunuyoruz."

"Bence yalnızca birkaç yıl boyunca değil, onlarca yıl boyunca başarılı olmak istiyorsanız, takımda olması gereken anlayış tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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