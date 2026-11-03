Formula 1 Meksika GP

Russell'dan taraftarlarına mesaj: "2026 benim yılım değildi"

George Russell, Meksika Grand Prix'sinin ardından katılması beklenen medya etkinliklerinde yer almamasının ardından sosyal medya üzerinden taraftarlarına mesaj gönderdi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 07:45

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Motorsport Silver Streak



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George Russell, takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin Autódromo Hermanos Rodríguez'de ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından sosyal medya hesabından uzun bir mesaj yayımladı.

28 yaşındaki sürücü, 2026 sezonuna şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak başlamıştı. Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini ve Çin'deki sprint yarışını kazanan Russell, Japonya Grand Prix'sinde şampiyona liderliğini Antonelli'ye kaptırdı. İtalyan sürücü sonraki yarışlarda puan farkını giderek açtı.

Meksika GP'sinin ardından medya oturumlarına katılmayan Russell, taraftarlarına gönderdiği mesajda sezonun kendisi açısından nasıl geçtiğini değerlendirdi.

Russell, şu ifadeleri kullandı: "Şu an içimden geçenleri samimiyetle paylaşmak için oldukça uygun bir zaman gibi geliyor."

"Sezon tam da umduğum gibi başladı ancak şanssızlıklar ve kötü performanslar nedeniyle işler çok kısa sürede tersine döndü. Kariyerimde ilk kez iyi günlerden çok kötü günler yaşadığım bir sezon geçirdim."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Bildiğim tek şey, elimden gelen her şeyi yaptığım ve 2026'nın benim yılım olmadığı. Kimi'yi gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdiği için içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti."

"Bu sezonun en iyi aracını ve güç ünitesini üreten takıma teşekkür ederim. Mercedes'i yeniden zirveye taşımak için dört zorlu yıl boyunca herkesin bir araya gelerek çalışmasını görmek ilham vericiydi."

"Şu andan itibaren verebileceğim tek söz, bu sezonun geri kalanında ve gelecek sezonda elimden gelenin en iyisini yaparak kariyerimin büyük bölümünde ortaya koyabildiğim performansı yeniden yakalamak için çalışacağım. Umarım biraz şans da yeniden yanımda olur. Herkese teşekkürler."

Russell, Meksika'da yarışı altıncı sırada tamamlamasının ardından pilotlar şampiyonasında ikincilik mücadelesinde de geriye düştü. İngiliz pilot, daha önce ikinci sıradayken dördüncülüğe geriledi.

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- Motorsport.com Ekibi

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