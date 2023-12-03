Russell'dan sıralama turu performans karşılaştırmasına ilginç tepki
George Russell, 2023 sıralama turlarında, tarihte en çok pole pozisyonu kazanma rekorunu elinde bulunduran takım arkadaşı Lewis Hamilton ile 11-11 beraberlik elde etti.
F1 2023, Russell'ın yedi kez Dünya Şampiyonu olan takım arkadaşı Hamilton ile birlikte Mercedes renklerindeki ikinci sezonu oldu. Russell ilk sezonunda F1'in en başarılı pilotunu geride bırakarak kendisi için yüksek bir çıta belirlemişti.
Russell bu sezon aynı başarıyı tekrarlayamadı. Hamilton sorunlu W14 ile altı podyum derecesi elde ederek formuna geri döndü. ve Russell'ın pilotlar şampiyonasındaki sekizinciliğe karşılık Hamilton sezonu takım arkadaşının 59 puan önünde şampiyona üçüncüsü olarak tamamladı.
Russell yine de Hamilton'la sıralama turlarında 11-11'lik bir eşitlikle yakaladı. Hamilton'ın F1 tarihinde en çok pole pozisyonu alma rekorunu elinde tuttuğu ve 2023 Macaristan Grand Prix'sinde 104. ve en son pole pozisyonunu aldığı düşünüldüğünde bu hiç de azımsanacak bir başarı değil.
Ancak Channel 4 sunucusu Steve Jones bu beraberliğe Russell'dan daha çok heyecanlandı.
Kendisine bunun gurur duyulacak bir şey olduğu olup olmadığı sorulduğunda Russell, "Dürüst olmak gerekirse gerçekten bilmiyorum."
Jones, "Bu beni çok mutlu ederdi" dedi ve Russell da cevap olarak, "Kimse beraberliği kutlamaz, değil mi?" dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
George Russell, Mercedes F1 W14
Russell, kendisi ve takım için garip olarak nitelendirdiği sezonda kutlama yapma konusundaki isteksizliği hakkında da konuştu.
F1 2023'ün Abu Dabi'deki son sıralamasında Hamilton üst üste ikinci hafta sonunda da son bölüme kalamazken, Russell'ın W14'ünü ikinci çizgiye oturtması, Mercedes pilotları arasındaki tek turluk performans farkının bir örneğiydi.
Russell, bu farkın sezon boyunca her iki yönde de eşit şekilde değiştiğini kabul etti. Bunun W14'ü çalışma aralığında tutmanın ne kadar zor olduğunu kanıtladığını iddia etti.
Jones'un 'ama o Lewis Hamilton!' demesi üzerine Russell, "Garip bir sezon oldu. Cumartesi öğleden sonraları kendimi çok iyi hissediyordum ve sezonun bazı dönemlerinde biraz zorlandığımda biraz daha kendime geldim."
"Ama bu otomobili sürmek çok zor ve 11'e 11 olduğumuzu söylediniz ama asla aynı hızda değiliz. Ya ben 0.4 veya 0.5 öndeyim ya da o benden 0.4 veya 0.5 önde ve bu da aracın ne kadar zor olduğunu, lastiklerin ne kadar zor olduğunu gösteriyor." dedi.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, sekiz kez Markalar Şampiyonu olarak F1 2024'te Red Bull'a karşı şampiyonluk mücadelesine geri dönmek isteyen W15 için yeni bir konsept sözü verdi.
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