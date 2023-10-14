Russell: "Takvimdeki bazı pistlerin daha iyi tasarlanması gerektiği çok açık"

Katar Grand Prix'si boyunca toplam 51 tur zamanı silinirken sadece Max Verstappen, Carlos Sainz ve Lewis Hamilton'ın turu silinmedi - Hamilton zaten takım arkadaşıyla yaşadığı temas sebebiyle ilk turun ardından yarış dışı kalmıştı.

Pirelli lastikleriyle ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle yarış için daha sert pist limitleri ve zorunlu stint uzunlukları getirildi. Özellikle pist limitleri, pilotları oldukça zorladı.

Sergio Perez pist limitleri cezalarını 'şaka' olarak nitelendirirken, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem bir çözüm bulunmaması halinde pistlerin takvimdeki yerlerini kaybedebileceklerini söyledi.

Mercedes pilotu Russell ise, bu konuda ne gibi çözümler bulunabileceği sorulduğunda şunları söyledi: "Pist sınırlarını aşmanıza izin vermeyen pistler tasarlamak oldukça basit."

"Suzuka'da ya da Silverstone'da da böyle bir sorunumuz olmuyor."

"Ama her zaman sorun yaşadığımız özellikle birkaç pist var ve onların daha iyi bir pist tasarlamaları gerektiği çok açık."