Russell, Monako itirazının geri çekilmesiyle ilgili: "Haklı bir gerekçemiz yoktu"
Mercedes’in Monaco Grand Prix'si sonuçlarına yaptığı itirazı geri çekmesinin ardından George Russell’dan ilk açıklama geldi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Alpine takımının Pierre Gasly'ye verilen zaman cezalarını iptal ettirmesinin ardından ortaya çıkan Monaco ölçüm skandalı, diğer takımları da harekete geçirmişti. McLaren ve Red Bull, Gasly'nin podyuma dönmesinin ardından yarış sonucuna tamamen itiraz edip konuyu FIA Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne taşırken; Mercedes de George Russell’ın aldığı cezalar için ‘yeniden inceleme talebi’ süreci başlatmış ancak birkaç gün sonra bu talebini geri çekmişti.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, "ufacık bir şans bile olsa" Russell’ın hakkını korumak için her seçeneği deneyeceklerini söylese de perşembe gecesi resmi olarak başvurunun geri çekildiği açıklandı. Böylece Russell'ın Monako hafta sonunu puansız kapattığı kesinleşti.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Mercedes'in resmi açıklamasının ardından, cuma günü kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan George Russell, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Monako'daki cezayı iptal ettirmek için takımla birlikte her bir ihtimali tek tek inceledik, ancak ne yazık ki elimizde savunabileceğimiz haklı bir gerekçemiz yoktu.”
“Bu mesele artık geride kaldı; önümüzdeki arka arkaya düzenlenecek iki yarıştan en iyi sonucu almaya odaklanıyorum."
Bu açıklama, Mercedes'in, "Monako sonucunu daha fazla tartışmanın ne takımımıza ne de spora bir faydası olmayacaktır." şeklindeki resmi geri çekilme açıklamasıyla da paralellik gösterdi.
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