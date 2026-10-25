Formula 1 Amerika GP

Russell’dan F1 yönetimine çağrı: "Araçları çok alçak ve sert sürüşe zorluyoruz"

George Russell, COTA pistin yapısıyla ilgili tartışmalara katılarak, araçların yere son derece yakın olmasına yol açan kuralların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Alex Harrington Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 12:50

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Austin’deki sıralama turlarında istediği tempoyu bulamayarak 6. sırayı elde eden George Russell, son günlerde Max Verstappen’in başlattığı pist zeminindeki tümsek tartışmaları hakkındaki fikirlerini söyledi. Red Bull pilotunun sarsıntılarla ilgili eleştirilerine destek veren Russell, sorunun sadece pistten değil, araçların mevcut teknik yapısından da kaynaklandığını savundu.

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Düzlük sonlarında araçların tabanının pistten yalnızca 10 milimetre yüksekte olduğuna dikkat çeken Russell, seansın ardından yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı: "Pist zemini kesinlikle oldukça kötü durumda ancak aracı bu kadar alçak ve sert sürüşe zorlandığınızda bu durum her zaman büyük bir probleme dönüşüyor.”

“Eğer pist zeminlerini tamamen düzeltemiyorsak, belki de araçları daha makul ve mantıklı seviyelerde sürmemize izin verecek kurallar üzerine düşünmemiz gerekiyor.”

George Russell, Mercedes

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Kendi adıma konuşmam gerekirse, Q3 seansında sadece iki kötü tur attım, açıkçası durum bu kadar basit. Birinci sektörde aracın hissiyatı gayet iyiydi ancak düşük hızlı virajlarda çok zorlandım ve bir türlü tempo bulamadım.”

“İlk denememde 12. virajda yaşadığım tek bir kayma kartopu etkisi yarattı ve üçüncü sektörde tüm kontrolü kaybettim.”

“Seans sırasında bulutların gelip gitmesi de büyük bir etki yarattı. Güneş yeniden açtığı için sanırım son turda kimse derecesini geliştiremedi ama ne yazık ki benim ilk turum da yeterince iyi değildi.”

“Güneş çıktığında pist sıcaklığı birkaç derece birden yükseliyor ve üçüncü sektöre geldiğinizde bu durum lastiklerin çalışma aralığında devasa bir fark yaratıyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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