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Formula 1 / Katar GP Haberler

Russell: "Kazaların hepsinin bir nedeni var"

Formula 1 kariyeri boyunca bir dizi büyük kaza yapan George Russell, bunlardan ötürü endişe duymuyor.

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George Russell, Mercedes F1 W14

Singapur’daki kazasından sonra Russell, büyük kazalarının sebebini elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışmasına bağladı.

Marina Bay’da son turlarda, yükselmek için yeni lastiklere geçen Russell, Lando Norris’ten ikinciliği almak ve Carlos Sainz’a ulaşmak umuduyla sınırları zorluyordu.

Son turdayken, 10. virajda bariyere çarpan Mercedes sürücüsü yarış dışı kaldı ve podyumdaki yerini takım arkadaşı Lewis Hamilton’a devretti.

2020 yılında Emilia Romagna Grand Prix’sinde Russell, puan almak için yarışıyordu fakat güvenlik aracının arkasında kötü bir şekilde kaza yaptı.

Olayları değerlendiren Russel, bunun sonuç almak için fazla çabalamasından dolayı olduğuna ve gençliğindeki bakış açısının da değiştiğine inanıyor.

İngiliz sürücü, “Bence hepsinin bir sebebi var; sınırları fazla zorlamak. Her iki durumda da elinden gelenin fazlasını yapmak için zorlamak ve sınırı aşmak.”

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Pirelli

“Alt kategorilerde, go-kart, F4, GP3 ve F2’de şampiyonluk kazandığım yıllara dönüp baktığımda, her zaman sonuç alabilen bir sürücüydüm ve eğer bir pozisyondan ödün vermek zorundaysanız bu uzun bir oyun. Daha çok geçen seneki bakış açım böyleydi ve karşılığını da aldım.”

“Bu yıl ise kesinlikle daha fazla risk alıyoruz ve büyük sonuçları kovalıyoruz. Zandvoort’ta [yağmurda] gördüğünüz gibi belli ki hata yaptık fakat bu da kendimi daha fazla zorlama nedenlerimden biriydi.”

“Dünyanın en iyi sürücülerine karşı yarıştığınızda ve kendinizi sınadığınızda, eve 2. ya da 3. sırayı alarak gelmek sizi tatmin etmiyor, hep daha fazlasını kovalıyorsunuz.”

“Williams’tayken kaza yaptığımda, pozisyonu korumak için yarım şansım olsa bile elimden geleni yapmam gerektiğini biliyordum, yani elimden geleni yapmasaydım ve pozisyonu kaybetseydim kendime çok kızardım.”

“Singapur’da da aynı şekilde, son tur olduğunu biliyordum, eğer hafife alsaydım ve Lewis beni geçseydi, yine aynı şekilde kendime kızardım. Yani, bence bu yarışmanın bir parçası ve yanlış bir hamle yaparsam mahvolacağımı bilmeyi seviyorum.” dedi.

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